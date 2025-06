(Fast) alles bereit für das Schloßfest 2025

Der ein oder andere bange Blick der Arbeiterinnen und Arbeiter ging am Donnerstag dann doch Richtung Himmel. Der Deutsche Wetterdienst hatte eine Gewitterfront angekündigt, und obwohl die meisten Bretter und Balken bereits verschraubt waren, hätten eventuelle Orkanböen genügend Angriffsfläche, um die finalen Vorbereitungen auf das Schloßfest durcheinanderzuwirbeln. Doch zumindest während der Arbeiten blieb es ruhig, von einigen kräftigen Schauern einmal abgesehen.

Drei Tage lang dauerten die Aufbauarbeiten für das Neuburger Schloßfest 2025

Drei Tage lang dauerten die Aufbauarbeiten in der Oberen Altstadt, bereits am Dienstag musste ein Großteil der Altstadtbewohner die Parkplätze räumen, um für die unzähligen Lieferanten und Handwerker Platz zu machen. Schon vor dem Finale am Donnerstag waren die meisten Stände aufgebaut, auch die Sitzbänke auf dem Karlsplatz standen bereits an den Tischen und allerorts ließen die Schilder und Fahnen der teilnehmenden Gruppen schon etwas Schloßfest-Feeling aufkommen.

Ohne großen Zeitdruck war die Atmosphäre während des Endspurts entspannt, der eine oder andere nippte bereits am Bierkrug und in den Lagern entlang der Hofkirche saßen die ersten Zeltbewohner zusammen. „Wir waren sehr früh dran. Heute räumen wir das ganze Material ein, und das Gesundheitsamt kommt noch zur Abnahme vorbei“, sagt Tobias Nutz vom Kutscherhof Marienheim über den Aufbau des Reiterlagers neben dem Theater. Bei der Hitze sei es zwar eine ordentliche Schinderei gewesen, aber dank der tollen Truppe könne beruhigt in den Freitag gehen.

Fast überall wurde in der Altstadt am Donnerstag noch gehämmert und geschraubt

An anderen Stellen würde jedoch noch fleißig gehämmert und geschraubt. So zum Beispiel bei den Feuerschützen in der Josefstraße, wo noch aufgeregt Anweisungen gebellt und Aufbauten ausgemessen wurden. „Wir haben für dieses Jahr sehr viel neu gebaut und bei den ganzen Unebenheiten in der Altstadt muss man ein wenig improvisieren, damit alles passt“, erzählte Anton Stemmer, Jugendleiter der Feuerschützengesellschaft.

Unwetter und extreme Hitze stören die Aufbauarbeiten für das Schloßfest kaum

Während in der Josefstraße dennoch alles nach Plan lief, war die erfahrene Truppe der Kegler am Donnerstag ein paar Stunden hinterher. „Wir haben zwar früh angefangen, aber bei der Hitze gestern haben wir schon gegen Mittag Schluss gemacht“, berichtete der Vorsitzende des Kegelvereins, Gerd Faude. Auch darum hatte der Verein am Donnerstag ein paar Arbeitskräfte mitgebracht, um den Rückstand aufzuholen. „Wir haben aber ein paar Junge dabei, die brauchen die alten Hasen noch zur Abnahme“, sagte er mit einem Augenzwinkern und ließ die traditionelle Brotzeit nach dem Aufbau der ikonischen Kegelbahn am Karlsplatz noch auf sich warten.

Am Donnerstag waren noch unzählige Fahrzeuge von Lieferanten und Arbeitern in der Altstadt unterwegs.

Am Freitag geht es bei den meisten Ständen und Gastronomien nur mehr um den letzten Feinschliff. Stellenweise fehlt etwas Dekoration, die Tische müssen noch hergerichtet und – besonders wichtig für einzigartigen Charme des Schloßfestes – alles Moderne soweit möglich aus der Altstadt verschwinden. Dann steht der feierlichen Eröffnung, der Tausende Neuburger seit Monaten entgegenfiebern, nichts mehr im Wege.