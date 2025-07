Schloßfest Neuburg 2025: Programm, Umzug und Öffnungszeiten

Das Neuburger Schloßfest wird traditionell alle zwei Jahre gefeiert. Dabei handelt es sich um ein mit viel Liebe zum Detail inszeniertes Renaissance-Fest, welches auf mehrere historische Anlässe und Persönlichkeiten zurückgeht. Ende des 15. sowie Anfang des 16. Jahrhunderts war Neuburg nämlich die wichtigste Stadt in der Region und damit Schauplatz zahlreicher historischer Ereignisse. Darunter fällt auch die Hochzeit eines Grafen mit einer Prinzessin, die in der Stadt tagelang gefeiert wurde und als Vorbild für das heutige Neuburger Schloßfest dient. Dem historischen Vorbild entsprechend wird auch beim modernen Schloßfest ein umfangreiches Programm geboten, das jeden Tag variiert und sowohl Erwachsene als auch Kinder ansprechen soll. Das Fest selbst gilt als eines der detailreichsten historischen Events im bayrischen Raum.

Wie das Programm beim Neuburger Schloßfest im Kalenderjahr 2025 aussieht, erfahren Sie hier. Darüber hinaus haben wir hier alle Infos rund um den Umzug und die Öffnungszeiten sowie die Eintrittspreise für Sie zusammengetragen.

Termin und Öffnungszeiten beim Schloßfest Neuburg 2025

Das Schloßfest in Neuburg findet 2025 wie schon in den Jahren zuvor an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt. Los ging es in diesem Jahr am Freitag, dem 27. Juni 2025, um 17 Uhr. Das tägliche Programm läuft teilweise bis spät in die Nacht. Entsprechend der Veranstaltungen ist das Festgelände beim Neuburger Schloßfest von Freitagabend bis Sonntagnacht geöffnet.

Termine für das Schloßfest Neuburg 2025:

Freitag, 27. Juni – Sonntag, 29. Juni 2025

Freitag, 4. Juli – Sonntag, 6. Juli 2025

Programm beim Schloßfest Neuburg 2025

Das Programm beim Neuburger Schloßfest ist für seine bunte Vielfalt bekannt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einige Highlights an den einzelnen Festtagen. Dazu zählen unter anderem der historische Jahrmarkt am Eröffnungstag, die Turnierspiele und das „Fest der Spielleut‘“ auf dem Schlosshof. Auch an den anderen Tagen ist viel geboten, darunter verschiedene Konzerte am 28. Juni, das Bogenturnier der pfalzgräflichen Schützen am 29. Juni und noch jede Menge weitere Programmpunkte. Es gibt immer wieder Feuershows, Tänze und das Jagdhornblasen.

Der Festtags-Umzug beim Neuburger Schloßfest 2025

Der Festtags-Umzug zu Ehren von Pfalzgraf Ottheinrich durch die Stadt ist traditioneller Bestandteil des Programms beim Neuburger Schloßfest. Auch 2025 wurde natürlich nicht darauf verzichtet. Der Festumzug findet in diesem Jahr am Sonntag, dem 6.7.25, um 11 Uhr statt. Die Route führte dabei von der Rohrenfelder Straße über die Grünauer Straße, die Oskar-Wittmann-Straße, die Luitpoldstraße und den Stadtberg bis in die Obere Altstadt.

Neuburger Schloßfest 2025: Das Feuerwerk

Das obligatorische Feuerwerk über der Donau zu den Klängen von Paul Winter gilt als einer der Höhepunkte beim Neuburger Schloßfest. Dieses findet üblicherweise am zweiten Samstag des Festes statt, 2025 also am 5. Juli. Unter dem Namen „Feuertheater auf der Donau“ werden an diesem Abend ab 22.45 Uhr Feuerwerkskörper in den Himmel geschossen.

Neuburger Schloßfest 2025 - Tickets: Die Eintrittspreise

Beim Neuburger Schloßfest gab es sogenannte „Schloßfestzeichen“, die von den Stadtwachen an den Toren zur Altstadt verkauft werden. Mit dem Erwerb eines solchen Zeichens hatten Sie die Möglichkeit, unentgeltlich alle Veranstaltungen im Schlosshof, die Hofkonzerte sowie einige weitere Veranstaltungen zu besuchen.

Die Preise für die Zeichen lauteten wie folgt:

Schloßfestzeichen für 1 Tag: 13 €

Schloßfestzeichen für 1 Abend gültig ab 20 Uhr: 8 €

Schloßfestzeichen für ein Wochenende (Fr. – So.): 25 €

Für gewisse Festlichkeiten, wie zum Beispiel die Turnierspiele und Fanfarenzüge im Marstallhof, müssen extra Eintrittskarten erworben werden.