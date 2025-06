Sperrungen, Verkehr, Parken: Diese Regeln gelten zum Neuburger Schloßfest

Die Großveranstaltung Neuburger Schloßfest macht eine Reihe von Verkehrsregelungen erforderlich. Und wer von außerhalb kommt, braucht einen Parkplatz. Der Verkehrsverein "Freunde der Stadt Neuburg" hat deshalb wieder zusammen mit der Stadt ein Parkkonzept erarbeitet. Vorderste Bitte allerdings: wer kann, möge das Auto stehen lassen und bestenfalls zu Fuß oder mit dem Radl an das Festgelände kommen.

Allgemeine Verkehrsregelungen zum Schloßfest: Von Mittwoch, 25. Juni, bis einschließlich Sonntag, 6. Juli, gilt in der gesamten Oberen Altstadt Halteverbot. Eine Befahrung (Lieferverkehr) der Altstadt ist zwischen den beiden Wochenenden eingeschränkt möglich.

Neuburger Schloßfest: Parkmöglichkeiten und Hinweise für Besucher

Altstadtbewohner: Altstadtbewohner müssen ihre Autos bis zum 25. Juni um 6 Uhr morgens von den oberirdischen Stellflächen weggefahren haben, danach gilt ein absolutes Parkverbot. Denn ab dann werden die Händler ihre Stände für das Schloßfest aufbauen. Zwischen den Schloßfestwochenenden dürfen die Bewohner wieder in die Altstadt fahren, jedoch nur für kurze Tätigkeiten wie dem Be- und Entladen. Die Berechtigung für das Parken auf der Stellfläche am Brandl können die Altstadtbewohner im Büro des Verkehrsvereins In der Münz A36 abholen. Es wird dieselbe Stellfläche wie beim vergangenen Schloßfest 2023 zur Verfügung gestellt.

Autofahrer: Wer aber mit dem Auto kommen muss, der sollte wissen, dass in der Altstadt keinerlei Autoverkehr zugelassen ist. Im näheren Umfeld des Festgeländes herrscht Parkverbot, deshalb sollten Besucherinnen und Besucher das kostenlose Park&Ride-Angebot auf ausgewiesenen Parkplätzen nutzen.

Parkplätze: Für die zahlreichen Besucher-Autos wurden insgesamt sieben Park-and-Ride-Parkplätze eingerichtet. Diese befinden sich am Volksfestplatz, am Sonax-Parkplatz, am Südpark, auf dem BayWa-Parkplatz, in der Augsburger Straße bei der Firma Thimm und an den Parkplätzen der Berufsschule in der Monheimer Straße. Dort verkehrt täglich bis 24 Uhr ein Pendelbus. Zusätzlich stehen der Parkplatz an der Schlösslwiese sowie das Parkhaus an der Grünauer Straße zur Verfügung. Wer von weiter weg kommt, findet am Stadtrand (beispielsweise direkt an der B16) Schilder, welche zu den Parkplätzen leiten. Die Tiefgaragen in der Innenstadt sind während des Schloßfests nicht für Besucher offen, sie sind für Anwohner reserviert.

Stadtbus: Die Stadtbusse fahren zum Schloßfest zu den üblichen Tarifen alle 30 Minuten. Es gelten Sonderzeiten an beiden Schloßfest-Wochenenden, die Linien 1, 2 und 3 sind am Freitag ab 20 Uhr, am Samstag ab 13.30 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr unterwegs, die letzten Busse fahren um Mitternacht. Die Linie 5 ist am Freitag bereits ab 16 Uhr unterwegs. Nach dem Feuerwerk am Samstag, 5. Juli, fahren alle Busse nochmals um 0.30 Uhr ab Spitalplatz.

Als Taxistellplatz ist die Parkbucht zwischen Zebrastreifen und VR-Bank in der Luitpoldstraße vorgesehen, Behindertenstellplätze sind am Frauenplatz und in der Rosenstraße gekennzeichnet.

Für Fahrradfahrer werden zwei große Stellflächen eingerichtet. Eine befindet sich traditionell auf der Grünfläche des Wolfgang-Wilhelm-Platzes. Als weitere Möglichkeit wird das Untergeschoss des Parkdecks am Hofgarten für Fahrräder reserviert.