Neuburger Schloßfest

vor 17 Min.

Findelkindstelle: Wenn eine Zweijährige auf dem Schloßfest verloren geht

Plus Am Samstag ist auf dem Schloßfest eine Zweijährige verloren gegangen – ein besonderer Fall für die Tauchfreunde Neuburg. Sie betreiben seit 20 Jahren die Findelkindstelle.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Plötzlich war die Zweijährige alleine. Ohne Mama und Papa, auf dem Karlsplatz, mitten im Getümmel des Neuburger Schloßfests. Für Eltern eine Horrorvorstellung. Doch genau die ist am Samstag Realität geworden. Glücklicherweise haben aufmerksame Besucher das Kind gefunden und der Polizei übergeben. Wieder zueinandergefunden haben das kleine Mädchen und die Eltern an der Findelkindstelle. Dort, im Lager auf der Hofkirchenwiese, kümmern sich die Tauchfreunde Neuburg seit 2001 um die kleinen Fest-Besucher, die ihre Familie verloren haben.

Der Fall am Samstag sei besonders gewesen, sagt der zweite Vorsitzende Jürgen Antesberger. Ein solch kleines Kind sei in den mehr als 20 Jahren der Findelkindstelle noch nicht auf dem Schloßfest verloren gegangen. Überhaupt sei dieser Tag bemerkenswert verlaufen. Insgesamt fünf verirrte Mädchen und Buben habe man aufnehmen müssen - für die Tauchfreunde ein Indiz dafür, dass der Samstag außergewöhnlich gut besucht war. An einem "normalen" Schloßfest-Tag habe man in der Regel mit nur einem Kind zu tun. Am Sonntag waren es nochmals drei. Auch während des Einzugs am Freitag sei ein Kind abhandengekommen, jedoch schnell wieder gefunden worden, so Antesberger.

