Tausende kaufen bei „Zier und Tand“ ein Gewand fürs das Neuburger Schloßfest

Langsam wird`s ernst! In genau einer Woche beginnt das Neuburger Schloßfest und wie jeder echte Fan des Renaissance-Spektakels weiß, zeigt man sich auf dem Festivalgelände natürlich nur in der passenden Gewandung. Was man darunter versteht ist in Neuburg klar definiert - und auch, wo man die richtige Kluft bekommt. Seit Wochen drängen sich die Kunden im kleinen Laden Zier und Tand in der Neuburger Innenstadt. Dort steht Betreiberin Andrea Vollmeier mit ihrem Mann Stefan mit Rat und Tat bereit. Sie verrät, was in diesem Jahr besonders gefragt ist, und wer sich alles in ihrem Laden tummelt.

Anna Hecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neuburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schloßfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis