Neuburger Schloßfest

vor 17 Min.

Zu wenig Toiletten auf dem Schloßfest? Das sagt der Marktvogt

Zu teils langen Schlangen kam es am ersten Schloßfest-Wochenende an den Toiletten. Das hatte einen Grund.

Plus An so manchem Toiletten-Container staute es sich am ersten Schloßfest-Wochenende in der Neuburger Altstadt. Doch das teils lange Warten hatte einen Grund.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Veranstaltungen, die Tausende Besucher anziehen, haben eines fast immer gemeinsam: Lange Schlangen vor den Toiletten, vor allem bei den Frauen und besonders zu den Stoßzeiten. Auch das Neuburger Schloßfest ist davor nicht gefeit und am ersten Wochenende der diesjährigen Auflage des Renaissance-Festes dauerte es an mancher Stelle sogar noch ein bisschen länger.

Der regelmäßige Schloßfest-Gänger weiß eigentlich auswendig, wo er das stille Örtchen während des Fests aufsuchen kann, sind diese doch seit Jahren an denselben Plätzen. Beschwerden darüber, dass es grundsätzlich zu wenig Toiletten gibt, sind Martkvogt und Schloßfest-Chef Friedhelm Lahn bislang nicht zu Ohren gekommen, wie er selbst sagt. "Ich glaube, jedes Fest könnte das Doppelte oder Dreifache an Toiletten vertragen, das ist doch immer so." Doch am Wochenende war in der Oberen Altstadt zwischenzeitlich ein bisschen der Wurm drin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen