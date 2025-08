Begeisterung beim Sommerkonzert: Neuburger Schüler zeigen musikalisches Können

Dass bereits während des Sommerkonzerts Zugaben in der vollbesetzten Aula des Gymnasiums eingefordert wurden, lag vor allem an der Vielseitigkeit des Programms und dem Mut der beteiligten Schülerinnen und Schüler. Am vergangenen Dienstag luden die Fachschaft Musik und rund 100 beteiligte Schülerinnen und Schüler zum Sommerkonzert in die Aula des Descartes Gymnasiums ein und wurden mit reichlich Applaus für ihre Leistungen belohnt.

Den Start übernahm das Bläserensemble der 6. Klassen mit dem Latin-Hit „Havanna“ von Camila Cabello und „Eye of the Tiger“ von Survivor verstärkt durch Luzie Hubbauer am Klavier. Anschließend ließ Nicola Göbel mit ihrer perfekt abgestimmten Renaissancegruppe das erst kürzlich verklungene Schloßfest mit einer schwungvollen Ungaresca von Pierre Phalése und zwei weiteren Titeln noch einmal aufleben. Der Mittel-Oberstufenchor unter der Leitung von Fachschaftsleiter Martin Göbel überzeugte mit Billy Joels „The Longest Time“ und „Englishman In New York“ von Sting auf ganzer Linie.

Icon vergrößern Unter der Leitung von Oliver Wasilesku gibt es nun eine Bigband am Neuburger Gymnasium. Foto: Christian Eschner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Unter der Leitung von Oliver Wasilesku gibt es nun eine Bigband am Neuburger Gymnasium. Foto: Christian Eschner

Als Solisten konnten hier vor allem Moritz-Maximilian Dörr, Lukas Steger und Florian Stegmiller glänzen. Auch ein Debüt konnte an diesem Abend gefeiert werden, denn seit Kurzem verfügt die Schule wieder über eine Bigband. Unter der Leitung von Oliver Wasilesku brachten die Jungs und Mädels mit ihren Trompeten, Saxofonen, Posaune sowie Bass, Klavier und Schlagzeug mit „Rock Around The Clock“ oder „Tequila“ die Aula des Gymnasiums regelrecht zum rocken und swingen - die Zugabe war reine Formsache.

Neuburger Schüler zeigen ihr Können beim Sommerkonzert am Descartes-Gymnasium

Auch hier waren Solisten mit viel Mut bei der Sache, allen voran Hannes Seifarth an der Trompete und Christian Reiser am Altsaxofon. Nach einer kurzen Pause trat das große Orchester mit „Persischer Marsch“ von Johann Strauß und „Viva La Vida“ von Coldplay auf. Auch hier kam Maestro Martin Göbel den begeisterten Rufen nach einer Zugabe gerne nach.

Zwei feine Glanzpunkte konnte das zwölfköpfige Gitarrenensemble unter der Leitung von Oliver Wasilesku mit „Another Day In Paradise“ von Phil Collins und „Senorita“ von Shawn Mendes setzen, bevor die 35 Sängerinnen und Sänger des Unterstufenchors die Bühne füllten mit „Die With A Smile“ von Lady Gaga, „Riptide“ von Vance Joy und „Wonderwall“. Ebenfalls unter der Leitung von Marcel Korazija lieferte die Rockband des Descartes Gymnasiums den krönenden Abschluss mit „Use Somebody“ von Kings Of Leon und „Back To Black“ von Amy Winehouse. Die jungen Musiker und Sängerinnen füllten zusammen mit ihrem Schlagzeuger Oskar Wasilesku - offensichtlich das Herzstück dieser Besetzung - die Aula des Gymnasiums mit einer derartigen Energie, dass nach einem äußerst kurzweiligen Abend alle Besucher beschwingt nach Hause gehen konnten. (AZ)