Neuburger Schüler reisen für Austausch bis nach Kanada

Grenzenlos scheint das Land zu sein. Kanada mit seiner unendlichen Weite und den faszinierenden Landschaften. Die Natur ist einfach gigantisch schön. Und die Menschen leben irgendwie anders als in Deutschland. Solche Eindrücke brachten die Schülerinnen und Schüler der FOS/BOS Neuburg aus ihrem über zweiwöchigen Aufenthalt in Kanada mit nach Hause. Ein intensives Erlebnis für alle.

Für Valentina Mödl war es die erste Fernreise, und erstmals war sie ohne Eltern im Ausland unterwegs. Eine ganz neue Erfahrung für sie, nach dem zehnstündigen Flug von einer Gastfamilie aufgenommen zu werden. „Die Infrastruktur ist größer und weiter als bei uns. Und die Schulen funktionieren ganz anders.“ Die Schülerinnen und Schüler hätten dort mehr Eigenverantwortung, könnten Kurse wählen. Lilja Raba sah die Reise als Chance, die sie nie wieder bekommt. „In der High School, in der wir als Gastschüler im Unterricht dabei waren, sind die Regeln nicht so streng und das Verhalten der Schüler und Lehrer nicht so strikt wie bei uns.“ Mehr eigenständiges Arbeiten sei dort gefordert, der Unterricht sei aber auch spontaner und damit etwas planloser als in Deutschland.

Schüler aus Neuburg sehen die Unterschiede: Kanadier leben ganz anders als Deutsche

Noah Haberhauer genoss den „canadian way of life“. Insgesamt seien die Menschen dort relaxter als in Deutschland. Mit den Englisch-Kenntnissen aus dem Unterricht seien alle einwandfrei im kanadischen Alltag zurechtgekommen. „Und da wir alle in Familien untergebracht waren, waren wir auch gefordert, Englisch zu sprechen“, erklärt Noah.

Auch in den Familien sei vieles ganz anders als in Deutschland. Angefangen beim Essen in anderen Zusammenstellungen und Geschmacksrichtungen. Jede Familie habe einen riesigen Pickup-Truck gefahren. Und obwohl die Stadt Chilliwack knapp 90.000 Einwohner habe, sei die Atmosphäre dort ländlicher gewesen. Ganz anders als in deutschen Städten dieser Größe.

Begeisterte Mädchen und Buben kommen nach zwei Wochen Kanada-Austausch zurück nach Neuburg

Chilliwack liegt rund 40 Kilometer östlich von Vancouver. Landschaftlich ist dort vom Hochgebirge über Flusslandschaften bis zur Pazifikküste alles geboten. Entsprechend begeistert kamen die Jungs und Mädchen aus Kanada zurück - übrigens zwei Tage später als beabsichtigt. Denn am Sonntag fiel der geplante Rückflug dem Streik in Deutschland zum Opfer. Am Montag dann war die Maschine, in der die Gruppe zurückfliegen sollte, heillos überbucht.

Der Gegenbesuch der kanadischen Schülerinnen und Schüler hat inzwischen auch stattgefunden. Dabei wird immer darauf geachtet, dass die Schüler tatsächlich in die Familien ihrer eigenen Gastschüler kommen.

An der FOS/BOS Neuburg wird ausgelost, wer mit nach Kanada fahren darf

Simon Helmich, Fachgruppenleiter für das Fach Englisch an der FOSBOS, hat die Reise heuer zum sechsten Mal organisiert. Mit ihm war zur Betreuung und als zweite Lehrkraft Rebecca Wasilesku in Kanada dabei. Die außergewöhnliche Lehrreise findet alle zwei Jahre statt. Und da es mehr Bewerber als Plätze gibt, wird nach sozialen Kriterien ausgewählt. „Diejenigen, die sich engagieren, sei es in der Schule beispielsweise als Klassensprecher oder Schülersprecher, oder aktiv zum Beispiel beim BRK oder bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, haben besser Chancen.

Finanziell unterstützt wird die Reise vom Landratsamt Neuburg und heuer erstmals auch kräftig von der Stiftung Jugendaustausch Bayern, die im Juli 2021 von der Bayerischen Staatsregierung gegründet worden ist. Die Stiftung hat zum Ziel, jedem jungen Menschen in Bayern einen Auslandsaufenthalt zu ermöglichen. Außerdem entwickelt und fördert sie innovative Projekt- und Programmformate mit Trägern des internationalen Jugendaustauschs mit Fokus auf unterrepräsentierte Zielgruppen an Mittel-, Real-, Förder- und beruflichen Schulen und unterstützt Begegnungsprogramme für geografische Schwerpunkte (Afrika, Israel, Tschechien, Vereinigtes Königreich). Mehr Informationen unter: www.jugendaustausch.bayern.