Eröffnung der Sommerakademie: Der Sommer wird malerisch

Bei Sabine Wiesholler ist die Neuburger Sommerakademie eine Familiensache. Bereits ein paar Minuten nach der offiziellen Eröffnung stand die Münchnerin am Sonntag in einem Raum, ausgelegt mit Papier, der in den kommenden Tagen als Atelier dienen wird, und hat zum Pinsel gegriffen. Während sie zwei Wochen voller Kunst in Neuburg verbringen wird, ist ihr Mann bei den Jazzmusikern aktiv. Seit sechs Jahren, erzählt Wiesholler, komme sie jedes Jahr voller Vorfreude nach Neuburg.

