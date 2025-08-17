Icon Menü
Neuburger Sommerakademie begeistert mit internationalem Flair - trotzdem auch Kritik

Neuburg

Die Welt zu Gast in Neuburg: Die Sommerakademie ist von kultureller Vielfalt geprägt

Die Neuburger Sommerakademie präsentierte sich in diesem Jahr so international wie selten zuvor. Kulturreferentin Gabriele Kaps hat einen heimlichen Wunsch für die Zukunft.
Von Reinhard Köchl
    •
    •
    •
    Bei der Laute geht es um mehr, als nur die Saiten zu schlagen. Lehrer Julian Behr (rechts) nimmt sich alle Zeit für seine Studenten.
    Bei der Laute geht es um mehr, als nur die Saiten zu schlagen. Lehrer Julian Behr (rechts) nimmt sich alle Zeit für seine Studenten. Foto: Reinhard Köchl

    Das Stimmen- und Instrumentengewimmel ähnelt einem ganz normalen Probenvormittag an der New Yorker Juilliard School, einer der weltweit führenden Schulen für Musik, Tanz und Schauspiel. Doch wir befinden uns in den Räumen der Neuburger Volkshochschule an der Franziskanerstraße. Aus dem ersten Stock ertönt der Dreiklang der Barockposaunen, bei denen Dozentin Catherine Motuz das Feintuning für das bevorstehende „Jour Fix“ der Alten Musik übernommen hat, während im Obergeschosses Friedericke Heumann eine Schülerin in die Geheimnisse der Viola da Gamba einweiht.

