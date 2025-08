Staatsbibliothek nimmt lokale Medien auf – Spätsünder präsentieren CD als 200. Exemplar

Noch können sie es gar nicht so richtig fassen. Ein bisschen aufgeregt und immer noch etwas ungläubig stehen Tom Haider und Georg Breimair zwischen den uralten Wälzern der Neuburger Staatsbibliothek (Stabi). Fast im Kontrast dazu steht das Musik-Album, das sie in ihren Händen halten. Es soll heute seine neue Heimat in der Stabi finden. Was sich auf den ersten Blick ungewöhnlich anhört, gehört zum neuen Konzept, dass sich Leiterin Bettina Augustin überlegt hat. Denn sie möchte lokale Künstler mehr in den Vordergrund rücken. Und das nicht nur in der klassischen Buchform.

Deshalb gibt es da ein ganz bestimmtes Regal, welches in dem Neuburger Archiv - aktuell noch recht schüchtern - schlummert. Neben all den Büchern befinden sich dort Medien, welche ebenfalls ausgeliehen werden können. 117 Mal Musik, 78 Mal Stadtgeschichte und vier Sonderposten reihen sich dort in CD-Form aneinander. Außerdem gibt es Videokassetten und Spiele. Was alle gemeinsam haben: Sie wurden von Neuburgern erschaffen. Kein Wunder also, dass dort beispielsweise Alben von C. B. Green stehen, die Neuburger Sonderausgabe von Monopoly oder ein Corona-Spiel, dass von einer Neuburgerin erfunden wurde.

Neuburgs Staatsbibliothek will lokale Medien und Literatur mehr in den Fokus stellen

Bettina Augustin möchte sichtbar machen, wer in Neuburg künstlerisch aktiv ist und welche Ergebnisse dabei erzielt werden. Natürlich nicht nur über Medien, auch in der klassischen Literatur. Nur wenige Regale hinter den CDs und Büchern befindet sich deswegen auch noch ein weiterer Schrank, der alle Literatur beherbergt, die von Autoren aus Neuburg und der Region geschrieben wurde. Wer schon immer mal den Heimatroman „Hudlhub“ des Schrobenhausener Autors Mathias Petry lesen wollte, wird hier also fündig.

Und Augustin möchte all diese Medien und Werke nicht nur archivieren, sie sollen bald auch aus ihrem Schattendasein geholt werden. Im Ausleihraum der Bibliothek will sie in einem prominent platzierten Regal die Werke von regionalen Autoren präsentieren. Unser regionaler Bestand ist ein Herzensprojekt von mir und soll weiter wachsen“, meint Augustin, die gleichzeitig einen Wunsch äußert: Gerade, wenn lokale Künstler etwas Neues schaffen, beispielsweise ein neues Album, würde sich die Bibliotheksleiterin über eine Kontaktaufnahme freuen. „Wir bekommen das sonst nur mit, wenn eine Zeitung berichtet, schön wäre es natürlich, wenn wir von den Künstlern selbst eine Information bekommen, dann nehmen wir gerne auch deren Produkt in unser Archiv auf.“

Spätsünder archivieren aktuelles Album in Neuburger Staatsbibliothek

Über die Zeitung habe sie sich auch vom aktuellen Album der Spätsünder erfahren. Also nahm sie Kontakt zur Band auf und du konnte erst gar nicht glauben, dass die Anfrage real ist. „Die Anfrage war, ob wir nicht auch unser Album in der Stabi archivieren wollen“, erinnert sich Tom Heider, „das ist natürlich eine große Ehre für uns.“ Bandkollege Georg Breimair ergänzt: „Der Gedanke, dass auch in ein paar Jahrzehnten mal jemand durch die Bibliothek stöbert und unser Album entdeckt, ist schon toll.“ Denn so ein Album gebe schließlich nicht nur die Musik preis, sondern erzählt über das Booklet auch einiges über Liedtexte oder die Band an sich. So wie es auch bei ihrem Album „Die Kunst Mensch“ ist, das ganz frisch 2025 erschienen ist.

Und somit war besiegelt: Das Album der Spätsünder wird als 200. CD in das Neuburger Archiv aufgenommen und den wertvollen Schatz für die kommenden Generationen erweitern.

Auch die Spätsünder haben übrigens versprochen, in ihrem Bekanntenkreis ordentlich Werbung für das Archiv der Stabi zu machen. „Viele wissen das vermutlich noch gar nicht, dass es die Option gibt, ich bin aber überzeugt, dass das Interesse groß ist“, meint Breimair. Wer den Bestand der Neuburger Staatsbibliothek durchforsten möchte, kann dies am besten unter www.sbnd.de/recherche/bibliothekskataloge/ über den Bibliothekskatalog im Internet machen. Gibt man dort den Begriff „Spätsünder“ ein, kommt seit Neustem nun auch ein Treffer.