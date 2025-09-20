Wo sich die Geschichte Neuburgs nacherleben lässt

Zum Ende der Sommerferien stellt die Neuburger Rundschau die schönsten, spannendsten und skurrilsten Museen in Neuburg, Schrobenhausen und Ingolstadt vor und beantwortet die wichtigsten Fragen. Was ist dort geboten? Wie viel kostet der Eintritt und wann haben sie geöffnet? Und natürlich die wichtigste Frage: Warum lohnt sich ausgerechnet hier ein Besuch? Zum Abschluss der Serie steht das Neuburger Stadtmuseum im Mittelpunkt.

Im idyllischen Museumsgarten mit dem Wehrgang finden auch Konzerte und andere Veranstaltungen statt. Foto: Historischer Verein Neuburg an der Donau e.V.

Das Neuburger Stadtmuseum befindet sich im 1517 erbauten Weveldhaus in der Oberen Altstadt, einem historischen Adelspalais. Das spätgotische Haus wurde im 18. Jahrhundert barock umgestaltet. Die Architektur prägt die Atmosphäre der Ausstellung: Proportionen, Böden, Decken und viele kleine Details der historischen Räume bleiben durch die zurückhaltende Museumsarchitektur sichtbar. Im Keller taucht man in die „Tiefen der Geschichte“ ein: Es geht um die „Stadt am Fluss“ und um besondere Funde von Ausgrabungen in der Oberen Altstadt aus dem Jahr 1984. Wie das Bürgertum neben den Fürsten zur Säule der Stadtgeschichte wurde, kann man im ersten Stock erfahren. Dabei stehen neben der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft auch Religiöses im Fokus. Vor allem Kurioses aus der Volksfrömmigkeit, dem Aberglauben und dem Brauchtum bietet kleine Einblicke in den Alltag vergangener Jahrhunderte. Im Kurzinterview stellen Museumskraft Gerd Lehnig und die Zweite Vorsitzende des Historischen Vereins, Eva Muster, das Neuburger Stadtmuseum vor.

Was sind die Wurzeln des Museums?

Muster: Die Geschichte des Stadtmuseums Neuburg ist untrennbar mit der des Historischen Vereins Neuburg verbunden. Bereits die Mitbegründer des Historischen Vereins bemühten sich ab den 1830er Jahren darum, ihre Funde und Sammlerstücke der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Am 19. Oktober 1873 eröffnete der Historische Verein im heutigen Harmoniegebäude seine ersten Ausstellungsräume. Mit Unterstützung der Stadt Neuburg kaufte der Verein 1939 das Weveldhaus, allerdings dauerte es bis zum 10. Juni 1950, bis im 2. Stock das neue Heimatmuseum eröffnet werden konnte. Zwei Jahre später kamen weitere Räume im 1. Obergeschoss hinzu. Um die Einrichtung des Schlossmuseums und später auch die Neugestaltung und Umbaumaßnahmen des Hauses finanziell stemmen zu können, verkaufte der Historische Verein 1982 das Weveldhaus an die Stadt Neuburg. Seit 2005 bemühen sich die Stadt und der Verein gemeinsam um das Stadtmuseum.

Die Ausstellung im Neuburger Stadtmuseum widmet sich auch dem bäuerlichen Leben von einst. Foto: Historischer Verein Neuburg an der Donau e.V.

Welches ist das älteste Exponat?

Muster: Das müsste die sogenannte Venus von Neuburg sein, eine kleine Statuette vom Typus der sandalenlösenden Aphrodite. Sie wird auf das zweite Jahrhundert nach Christus datiert. Sie wurde bei einer Ausgrabung 1984 an der alten Münz gefunden. Generell gehören die Stücke, die dabei gefunden wurden, zu den ältesten hier im Museum.

Die sogenannte Venus von Neuburg, Statuette vom Typus der sandalenlösenden Aphrodite, ist das älteste Exponat im Stadtmuseum. Foto: Historischer Verein Neuburg an der Donau e.V.

Welches ist das kurioseste Exponat?

Muster: Davon haben wir einige, beispielsweise das „Solabrot“. Der Heilige Sola wirkte im 8. Jahrhundert als Missionar im heutigen Solnhofen. Der Legende nach verwandelte der Heilige Sola im 8. Jahrhundert einen Laib Brot, der ihm als Almosen verweigert wurde, durch Gottes Strafe in Stein. Dieses „Solabrot“ wurde in eine schmiedeeiserne Kreuzkonstruktion gehängt und befindet sich heute in der Dauerausstellung des Stadtmuseums. Obwohl der runde Stein wie ein Brotlaib aussieht, besteht er tatsächlich aus Kalkstein des Oberen Juras.

Im Weveldhaus sind noch die beeindruckenden Stuckdecken erhalten. Foto: Historischer Verein Neuburg an der Donau e.V.

Der heilige Sola soll einen Laib Brot in Stein verwandelt haben, das sogenannte "Solabrot". Foto: Philipp Mansmann, Historischer Verein Neuburg an der Donau e.V.

Welches Exponat ruft die meisten Reaktionen hervor?

Lehnig: Im ersten Stock befindet sich eine große Fläche, auf der ein Satellitenbild von Neuburg abgebildet ist. Wenn wir beispielsweise Schulklassen hier haben, nehmen die Kinder die Fläche in Beschlag, kriechen umher und zeigen sich gegenseitig, wo sie wohnen. Da haben die Kinder sehr viel Freude daran, genau wie an den Führungen durch die Fluchttunnel und entlang der Außenmauer samt Wehrgang. Spannend finden viele auch die Zisterne, wo früher Regenwasser gesammelt wurde, und die offenen, dicken Mauern, die zeigen, wie damals gebaut wurde.

Die Donau spielt in der Geschichte Neuburgs eine besondere Rolle - im Stadtmuseum wird diese erklärt. Foto: Historischer Verein Neuburg an der Donau e.V.

Stadt und Land: Neben dem bäuerlichen Leben wird auch das bürgerliche thematisiert. Foto: Historischer Verein Neuburg an der Donau e.V.

Welcher Gast ist in besonderer Erinnerung geblieben und warum?

Lehnig: Es gab einmal eine Frau, elegant gekleidet, mit einem modernen Hut, die das Museum besucht hat. Hinterher kam sie auf mich zu und fragte, ob sie mein Gesicht porträtieren dürfte. Es hat sich dann herausgestellt, dass es die bekannte tschechische Grafikerin Ivana Koubek war. Wir haben Adressen ausgetauscht und sie meinte, sie würde sich melden, sobald sie die Zeit findet für das Porträt.

Das Apothekerwesen spielte in der Gesundheitsversorgung eine wichtige Rolle. Hier sind ein Medizinschrank und ein Buch zu Heilkräutern zu sehen. Foto: Historischer Verein Neuburg an der Donau e.V.

Porträt des Kaufmanns und Sammlers Joseph Benedikt Graßegger aus dessen Sammlung viele Exponate stammen. Foto: Josef Marschalek, Historischer Verein Neuburg an der Donau e.V.

Welches Exponat hätten Sie gerne im Museum?

Muster: Es gibt kein bestimmtes Stück, von dem ich wüsste, wir es aber bisher nicht im Museum oder Verein haben. Sicherlich gibt es aber auf dem ein oder anderen Dachboden in Neuburg noch unentdeckte, spannende Stücke, von denen noch niemand weiß, die aber vielleicht mal den Weg zu uns finden.

Stadtmuseum Neuburg an der Donau Adresse: Amalienstraße A 19, 86633 Neuburg Öffnungszeiten: Täglich außer Montag von 10 Uhr bis 18 Uhr

Reguläre Winterschließung von Januar bis Mitte März Eintritt: Erwachsene 4 Euro

Ermäßigter Eintritt: 3 Euro

Kombikarte Stadtmuseum & Schloss: 8 Euro

Gruppen, Erwachsene ab 10 Personen: 3 Euro pro Person

Schüler und Mitglieder des historischen Vereins: freier Eintritt