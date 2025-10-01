Zugverspätungen in Neuburg: Stadtrat reicht Beschwerde bei Agilis ein

Im Neuburger Stadtrat hat sich der Ärger wegen der massiven Zugverspätungen auf der Donautalbahn entladen. Das Plenum beauftragte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, mit einem „scharfen Brief“ bei der Bayerischen Eisenbahngesellschaft zu protestieren.

Stadtrat Matthias Enghuber verlangte, eine Stadt mit 30.000 Einwohnern müsse mit einem zuverlässigen Zugverkehr immer erreichbar sein. Die Zugausfälle und Verspätungen seien frustrierend und nicht mehr hinzunehmen. Auch die Kommunikation über Ausfälle müsse deutlich besser werden. Stadträtin und Lehrerin Gabriele Kaps sieht es mittlerweile als fast unmöglich an, Schüler aus Weichering oder Burgheim morgens auszufragen: „Sie kommen derzeit meistens zu spät.“ Beim Wandertag mit Ziel Ingolstadt hätten drei Klassen am Neuburger Bahnhof gewartet: „Aber es kam kein Zug.“

Massive Zugverspätungen: Neuburger Stadtrat fordert Verbesserungen für Bürger und Schule

Nicht nur bei den Schulen sorgt das Zugchaos für Ärger, auch Kindergärten haben „bittere Erfahrungen mit der Unzuverlässigkeit auf der Donautal-Strecke“ gemacht, wie die Einrichtung St. Ulrich unserer Redaktion berichtet. So waren die Mitarbeiter mit den Kindern im Sommer im Rahmen eines Ausflugs von Neuburg nach Rain unterwegs. Die Hinfahrt sei noch planmäßig verlaufen, „doch als wir mit Agilis zurück nach Neuburg fahren wollten, fiel unser Zug einfach aus. Es gab keinerlei Informationen am Bahnhof, keinen Schienenersatzverkehr und auch eine telefonische Nachfrage blieb unbeantwortet.“ So seien sie mit 15 Kindergartenkindern ganze 122 Minuten am Bahnhof in Rain gestanden, ohne zu wissen, wie sie nach Hause kommen sollten. „Am Ende blieb uns nichts anderes übrig, als ein Busunternehmen aus Neuburg auf eigene Kosten zu beauftragen.“

Als sich das Team um Einrichtungsleiterin Stefanie Krucker nach dieser Erfahrung schriftlich an Agilis wandte und um Erstattung der entstandenen Kosten bat, sei ihnen mitgeteilt worden, dass es „zumutbar“ gewesen sei, so lange mit den Kindern am Bahnhof zu warten. „Diese Antwort empfinden wir als inakzeptabel – zumal es um die Sicherheit und das Wohlergehen von kleinen Kindern geht“, sagt Krucker. Bis heute habe man zudem keinerlei Kosten erstattet bekommen. Mit dem Bericht über den chaotischen Ausflug im Sommer will der Kindergarten St. Ulrich verdeutlichen, „dass es dringend Lösungen braucht, damit Familien, Schüler und auch Kindergärten verlässlich mit dem Zug unterwegs sein können“.

Wegen Zugausfall: Neuburger Kindergartenkinder am Bahnhof in Rain gestrandet

Im Stadtrat kündigte Oberbürgermeister Berhard Gmehling schließlich Protest bei der Eisenbahngesellschaft an. Erfolg sei nicht garantiert, „denn wenn schon Bundesverkehrsminister Schnieder nichts erreicht hat, dann wird es einem Oberbürgermeister genauso gehen.“