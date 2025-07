Neuburger Stadtwerke: Der „Herzschlag der Stadt“ feiert Doppel-Jubiläum

Vor 125 Jahren ging in Neuburg buchstäblich das Licht an. Die Elektrizitätsversorgung begann mit Straßenlampen und erfasste bald die Haushalte. Zusammen mit ihrem 65-jährigen Bestehen feierten die Stadtwerke dieses Jubiläum am Donnerstag mit einem Fest für Mitarbeiter und Gäste.

„Die Stadtwerke sind der Herzschlag unserer Stadt“, rief ihnen Oberbürgermeister Bernhard Gmehling zu. Er erneuerte sein Bekenntnis zu dem kommunalen Eigenbetrieb. Die Stadtwerke seien nicht auf schnelle Rendite ausgelegt, sondern auf zuverlässige Versorgung der Bürgerschaft: „Sie sind der Alltagsbegleiter Nummer eins!“ Gmehling bedankte sich bei den Mitarbeitern für ihren Einsatz und bei den Stadtpolitikern für ihre Bereitschaft, den Eigenbetrieb zu erhalten. „Wir brauchen keine Ideologie, sondern pragmatisches Wirtschaften mit Blick auf den Klimawandel“, betonte der Oberbürgermeister.

Neuerdings gibt es auch eine musikalische Hymne auf die Stadtwerke. Sepp Egerer alias Butler Lorenz hat sie geschrieben und gleich vorgetragen. Außerdem wollte er vom Stromexperten Jürgen Kolbinger die skurrilsten Erlebnisse der letzten 33 Jahre wissen. Kolbinger hatte etliche Anekdoten parat, vom Chlorwasser der früheren Brandlbrunnen bis zum Strommasten, den ein Traktorfahrer gefällt und damit den Blackout verursacht hatte. Die Mitarbeiter hatten sich viel Mühe gegeben, das Jubiläum – auch mit Festschrift – gebührend zu feiern.

Die Stadtwerke dokumentierten ihre Teamarbeit mehrmals mit Strommasten-Bildern.

„Ihr sei Spitze!“, riefen die Werkleiter Ernst Reng und Florian Frank allen Mitarbeitern zu. Man wolle weiter zukunftsweisende Wege als Dienstleister gehen. Als neue Herausforderung bezeichnete Ernst Reng die Sicherheit der Versorgung mit Abwehr von Störangriffen. Hinter jedem Lichtschalter, jedem Wasserhahn und jeder Heizung steckten die Stadtwerke mit einmaligen Mitarbeitern, so bedankte sich Florian Frank. Die Gäste spendeten Sonderapplaus auch den sechs Auszubildenden, die ihre Arbeit im Azubi-Zelt vorstellten.

Vor 65 Jahren entstanden die Stadtwerke. Neuburg war aufstrebende Industriestadt und der „Energiehunger“ vergrößerte sich von Jahr zu Jahr. Deshalb hätte die Allgemeine Elektricitätsgesellschaft aus Berlin 1960 diese bayerisch-schwäbische Perle natürlich gerne als Stromkunden behalten. Doch die Stadträte schauten voraus und nahmen die Energieversorgung selbst in die Hand. Es war die Geburtsstunde der Neuburger Stadtwerke. Nach hitzigen Diskussionen im Rathaus stimmte die Mehrheit für die Gründung des kommunalen Eigenbetriebes. Seit 1. Januar 1961 steht er in Diensten der Neuburger Bürgerschaft.

Ohne die Versorger gehen die Lichter aus, fließt kein Wasser, fährt kein Stadtbus. Das Netz hängt an der Technik, die zunehmend anspruchsvoller wird. Dahinter aber stehen Menschen, Fachleute, die Mannschaft der Stadtwerke. 128 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sichern die Versorgung mit Energie und Wasser. Bis zu 50 Millionen Kilowattstunden Strom geben die Stadtwerke jedes Jahr an 16.000 Haushalte und Firmen ab – als Verkäufer oder zur Durchleitung als Eigentümer der Netze. Erdgas strömt durch die Leitungen und erreicht über 3000 Kunden. Der gesamte Jahresumsatz erreicht 60 Millionen Euro.

Die Heizkraftwerkzentrale in Grünau ist die neueste Errungenschaft der Stadtwerke.

Erstklassiges Trinkwasser fördert das Wasserwerk aus dem Tiefenkarst im Sehensander Forst. Über den Hochbehälter an der Donauwörther Straße fließen jährlich zwei Millionen Kubikmeter zu den Abnehmern. Die Stadtwerke betreiben ferner drei Tiefgaragen, ein Parkdeck und Stadtbusse mit 80 Haltestellen in fünf Linien. 450.000 Fahrgäste steigen im Laufe eines Jahres zu. 230 000 Badegäste besuchen jährlich das Freibad am Brandl und das Parkbad am Englischen Garten. Die Bäder sind Magnete in der Region, sie bestätigen damit die hohen Investitionen.

Die Fernwärmeversorgung läuft seit zwölf Jahren als Zukunftsprojekt der Stadtwerke und der Wärme GmbH. Seit Anfang der Woche geht die volle Abwärme der Firma Rockwool (und Verallia) zum Heizwerk und zu den Wohnvierteln der Kernstadt. Mit diesem Beitrag zur Energiewende, so OB Bernhard Gmehling, „sind wir der Vorreiter in ganz Bayern.“