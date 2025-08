Neuburger DJ Christoph Scheuermeyer: Das Berghain als großer Traum

Wer den Neuburger DJ Christoph Scheuermeyer hinter dem Mischpult stehen sieht, ahnt, was ihm seine Musik bedeutet. Unablässig wippt er mit den Sohlen auf und ab, seine Musik dröhnt aus den Boxen und rotes Licht durchflutet die Tanzfläche in einer geheimen Neuburger Location, die sich für diese Nacht in eine Art Pop-Up-Club verwandelt hat. Sein Blick zeugt mal von höchster Konzentration, mal von purer Freude, je nachdem, ob er auf den Turntables ruht oder ins ekstatische Publikum schweift. Der Wahl-Berliner legt nicht häufig in Neuburg auf, aber wenn er es tut, gibt es kaum Techno-Fans, die es sich entgehen lassen, dem 44-Jährigen bei seiner Leidenschaft zuzusehen.

Als DJ Click Click legt Christoph Scheuermeyer in bekannten Berliner Clubs auf

In der Hauptstadt tritt Scheuermeyer als Click Click regelmäßig in den beliebtesten und bekanntesten Clubs auf, etwa im Sisyphos, im Golden Gate oder im Watergate, jedenfalls bis es Ende 2024 die Pforten schloss. Angefangen allerdings hat alles im Juze, auf dem Dachboden, in einer Zeit, als dort eine junge Neuburger Kreativszene zu Hause war und regelmäßig Konzerte und Partys stattfanden. Scheuermeyer organisiert seine ersten Konzerte, steht auch selbst an den Reglern, damals feiert sein Publikum allerdings noch zu Alternative-, Indie- und Punkmusik. Ende der Neunziger zieht es ihn öfter ins Ultraschall und den ein oder anderen Plattenladen nach München, wo er seine Liebe für elektronische Musik entdeckt.

Icon vergrößern DJ Click Click legt in bekannten Berliner Clubs auf. Ein seltenes Foto, denn in den meisten Locations herrscht absolutes Kameraverbot. Foto: Julian Vaterl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen DJ Click Click legt in bekannten Berliner Clubs auf. Ein seltenes Foto, denn in den meisten Locations herrscht absolutes Kameraverbot. Foto: Julian Vaterl

Richtig los geht es aber in Berlin. „Am Anfang hatte ich eine Electroclash-Band und so ein bisschen Elektropunk gemacht, bin dann aber immer tiefer in die Berliner Techno-Szene gerutscht. Dann habe ich Tontechnik studiert, wollte Bands abmischen und produzieren“, erzählt Scheuermeyer. Er macht sich selbstständig, gründet mehrere kleine Plattenlabels und produziert seine eigene Musik, mit der er in den Berliner Clubs hausieren geht und vorspielt. „Im Watergate wurde meine Musik aufgelegt, ich habe dann immer wieder angefragt, habe lange auf meine Chance gewartet und schließlich selbst dort auflegen dürfen.“ Über einen brasilianischen Künstler seines Labels Kassette Records landet er in Südamerika und tritt später auch in Asien in mehreren Ländern auf.

Dennoch zieht es ihn immer zurück zu seinen Wurzeln, nicht nur im geografischen, sondern auch im musikalischen Sinne. Im Frühjahr war Scheuermeyer bei einer Party im „Rufer“ in der Oberen Altstadt zu Gast und spielte mit ein wenig Gothic, viel Dark Wave und Post Punk, was er selbst gerne hört. „Ich habe meine Eltern hier, auch Freunde. Ich fand es generell schon immer schön in Neuburg zu sein“, sagt er. Am zweiten Schloßfest-Freitag legte er von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags im Berliner Golden Gate auf und wollte danach in den Zug steigen, um den Abend in der Altstadt nicht zu verpassen. Es scheiterte an der Deutschen Bahn, nicht an mangelndem Willen.

Auch in Neuburg veranstaltet Christoph Scheuermeyer Partys und Ausstellungen

„Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich immer mehr Energie habe, je älter ich werde.“ Viel davon zieht er aus dem, was er tut, vor einem ekstatischen Publikum zu stehen, löse einen Sturm an Glückshormonen in ihm aus. „Wenn es mit den Leuten nicht stimmt, kann es auch schnell eine Katastrophe werden“, sagt er und lacht, „aber meistens funktioniert es.“ Damit es funktioniert, feilt er stundenlang an seinen Tracks, von der Baseline bis zum finalen Arrangement der Loops. „Es gibt währenddessen Momente, in denen ich, ohne dass ich es merke, aufstehe, zu tanzen anfange und mir vorstelle, wie es sich im Club anfühlen würde.“

Seit Corona malt und fotografiert Scheuermeyer, gestaltet alle Plattencovers und Artworks seines Labels selbst und war mit seinen Werken in Neuburg unter anderem im Quartier Luitpold zu sehen. Auch in Zukunft möchte er hier ausstellen, beispielsweise in Zusammenarbeit mit dem Brückenkollektiv. Von der Künstler-Truppe erhofft er sich viel, vor allem eine kulturelle Belebung der Stadt. In Neuburg habe er früher das Gefühl gehabt, sich genauso kreativ ausleben zu können, wie jetzt in Berlin. Mitte der 2000er habe sich dies allerdings geändert. „Viele Leute, die in Neuburg Konzerte und Partys organisiert haben, sind damals weggegangen und seitdem kam nie so richtig eine neue Generation nach“, meint er.

Mit dem „Dance Club“, der in unregelmäßigen Abständen und in verschiedenen Locations stattfindet, wollen er und die Mitorganisatoren Petra Fürst und Simon Krefting dazu beitragen und den Berliner Vibe – zumindest in kleinen Dosen – auch in Neuburg erlebbar machen. Manchmal öffentlich, wie schon einige Male im Hertlein, lieber aber „for those who know“, also in privatem Rahmen für die, die es wissen. Die Techno-Nächte werden lediglich angekündigt, ohne Uhrzeit, ohne Veranstaltungsort und ohne Programm. Wer dabei sein will, muss die richtigen Leute kennen, um mehr zu erfahren.

Im legendären Berliner Techno-Club „Berghain“ aufzulegen ist sein letztes großes Ziel

Mit Exklusivität hat das aber nichts zu tun, sagt Scheuermeyer, vielmehr geht es darum, einen sicheren Raum für alle zu schaffen. „Egal, wie jemand aussieht, welche sexuelle Orientierung und sonst einen Hintergrund jemand hat, man soll sich ausleben dürfen, ohne Angst vor dummen Sprüchen, sexueller Belästigung oder Ähnlichem haben zu müssen. Leider ist es da nötig, ein wenig zu filtern“, sagt Scheuermeyer. So hängen bei den Partys auch an jeder Ecke kleine Plakate, auf denen „no racism, no sexism, no homophobia, no violence, no hate“ steht. Diese Unvoreingenommenheit ist es, die ihn aus Bayern weg und nach Berlin gezogen hat.

Musik machen, Künstler sein, Lebenskünstler sein: in Berlin hat sich Scheuermeyer seine persönlichen Träume erfüllt. Nur einen bislang nicht: im legendären Berghain aufzulegen, dem Mekka der Techno-Szene. Was nach seiner Karriere als DJ und Produzent kommt, weiß er hingegen noch nicht. „Ich mache weiter so lange ich kann und so lange mich die Leute sehen und hören wollen, auch im Rentenalter.“ Zu weit in die Zukunft habe er jedoch ohnehin nie geplant und auch nicht vor, das zu ändern. „Ich bin ein In-den-Tag-Leber“, sagt er und grinst dabei.

Info: Mehr Infos zu DJ Click Click und dem Dance Club in Neuburg finden sich auf Instagram @clickclickmuzic und @yay_danceclub.