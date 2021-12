Trauergottesdienst für Neuburgs Klinikpfarrer Anton Tischinger

Plus 16 Geistliche feiern das Requiem für Anton Tischinger. „Ich habe mit keinem Pfarrer so viel gestritten und gelacht“, sagt Neuburgs Stadtpfarrer Herbert Kohler.

Mit einem beeindrucken-den Trauergottesdienst nahmen Neuburg und die Pfarreien aus dem Umland Abschied von Pfarrer Dr. Anton Tischinger. 16 Geistliche und 30 Ministranten zogen in die voll be-setzte Hofkirche ein, die Chöre aus Rohrenfels und Sehensand sangen bewegende Lieder.