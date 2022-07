Neuburger Trinkwasser: Chlorung wird "Monate" dauern

Plus Schon wieder hat sich im Wassernetz der Stadtwerke ein Keim vermehrt. Es gibt zwei Vermutungenüber die Ursache. Wie lange die Neuburger ihr Leitungswasser voraussichtlich noch abkochen müssen.

Es ist ein Ärgernis – für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger als auch für die Neuburger Stadtwerke. Die letzte Trinkwasserbelastung ist gerade mal ein Jahr her, da muss das Gesundheitsamt schon wieder ein Abkochgebot aussprechen. „Das kann doch nicht wahr sein! Warum denn schon wieder?“, dürften sich wohl die meisten Nutzerinnen und Nutzer denken. Eine Antwort darauf wird es zweifelsfrei wohl nicht geben. Doch es gibt Vermutungen in unterschiedliche Richtungen – seitens der Stadtwerke und seitens des Gesundheitsamtes.