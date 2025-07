Neuburger Volksfest 2025: Lohnt sich der Besuch auch bei schlechtem Wetter?

Es hätte besser sein können, da sind sich die Mitwirkenden beim Neuburger Volksfest einig. Bereits das ganze Wochenende ist das Wetter nass und kühl, mal ist es ein leichter Nieselregen, dann ein kräftiger Schauer und auch geblitzt und gedonnert hat es schon. Für die restliche Woche sieht es kaum besser aus, je nach Wetter-App liegt die Regenwahrscheinlichkeit für die restlichen Tage des Volksfestes bei rund 90 Prozent. Wirklich unzufrieden sind die Betreiber der Fahrgeschäfte bisher trotzdem nicht, denn auch wenn es natürlich weniger Besucher sind, als bei gutem Wetter zu erwarten gewesen wären, lassen sich die Neuburger die Freude am Fest bislang nicht nehmen. Doch lässt sich das Volksfest bei Regen und Wind überhaupt genießen? Und bleiben die Fahrgeschäfte bei schlechtem Wetter geöffnet?

Fast alle Fahrgeschäfte auf dem Neuburger Volksfest bleiben bei Regen geöffnet

„Bei Regen, egal wie stark, müssen wir nicht schließen, da gilt, dass es kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung gibt“, sagt Betreiberin Karoline Zehel, nur bei Sturmwarnungen müsse sie den Breakdancer schließen. Auch wenn das Wetter am Wochenende nicht mitspielte, laufe das Geschäft bisher gut, sagt sie. „Wir sind schon so viele Jahre ohne Unterbrechung hier, wir haben treue Stammkunden, die meisten sind auch bereits mitgefahren.“ Überhaupt seien die Neuburger sehr wetterfest, denn „es gibt Städte, da kommt niemand, wenn es regnet“.

Ähnlich verhält es sich bei der kleinen Achterbahn „Mexico City“, wie Betreiber Daniel Meeß-Gusik erklärt. „Regen und Sonne machen überhaupt nichts, nur bei Sturm stellen wir den Betrieb ein.“ Man richte sich nach den Warnungen des Deutschen Wetterdiensts und schlussendlich nach den Informationen der Stadt Neuburg zur Situation vor Ort. „Die Sicherheit der Besucher geht natürlich immer vor, daran orientieren wir uns.“ Lediglich beim Autoscooter kann der Regen die empfindliche Elektrik stören und die Fläche unbefahrbar machen, wenn der Wind den Regen unter die Überdachung bläst. „Das ist aber bisher glücklicherweise noch nicht passiert, wenn das Wetter so bleiben sollte, können wir auch durchgehend offen bleiben“, so Julia Schweizer, Geschäftspartnerin von Betreiber Edmund Diebold.

Beim Familientag auf dem Neuburger Volksfest kommen Kinder trotz Regen auf ihre Kosten

Im Gegensatz zum Seniorennachmittag am Montag, bei dem viele Besucherinnen und Besucher ohnehin das Bierzelt den Fahrgeschäften vorziehen, lebt der Familientag am Dienstag, wenn viele Eltern mit ihren Kindern unterwegs sind, von den Attraktionen für die jüngsten Gäste. Und auch hier gibt es gute Nachrichten, denn sowohl das Karussell „Kinderoase“ von Betreiber Kevin Kraus als auch der „Traumflug“ von Karola Wentzel, bei dem es mit den Kabinen hoch in die Luft geht, bleibt bei Regen geöffnet. „Die Frage ist eher, ob die Kinder dann auch große Lust darauf haben“, sagt Wentzl und blickt mit sorgenvoller Miene auf das leere Fahrgeschäft hinter ihr. Das schlechte Wetter am vergangenen Wochenende habe sich bei ihr deutlich spürbar gemacht.

Wirklich abhängig von gutem Wetter ist lediglich das Bungee-Trampolin der Familie Bonrath. „Bei Nieselregen ist es noch ok, aber bei kräftigeren Schauern ist es schwierig. Die Kinder würden dann nass angegurtet, das ist natürlich sehr unangenehm. Und sie sind danach klitschnass, weil sie ja doch eine Weile springen, da werden sie auch schnell krank“, sagt Patricia Bonrath. Da es aber auch genügend Trockenphasen gebe, sei das erste Wochenende auch hier ganz gut gelaufen.

Mit der richtigen Kleidung und der richtigen Einstellung lässt sich das Volksfest also auch bei Regen genießen, und auch der Familientag droht zwar nass zu werden, aber nicht ins Wasser zu fallen. Um wem es doch zu ungemütlich wird, kann noch immer im Festzelt Unterschlupf finden, das bei der Witterung rundum mit Planen geschützt ist und – die Kritiker wird es freuen – nun wie ein echtes Bierzelt daherkommt.