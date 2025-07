Neuburger Volksfest: Ein letztes Mal Anstich für OB Bernhard Gmehling – Mit fünf Schlägen war „o‘zapft“

Es war das letzte „amtliche Anzapfen“ von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, und es klappte auch heuer wieder: Mit einer Stunde Verspätung und fünf Schlägen auf den Messinghahn war das 79. Neuburger Volksfest Freitagabend endlich „o‘zapft“. Der OB setzte seine ganze Routine nach bald 24 Dienstjahren ein letztes Mal ein und brachte im gut gefüllten Festzelt das Bier zum Fließen – auch wenn er eine Pfütze vor der Bühne nicht verhindern konnte.

Der Oberbürgermeister zapft nach 24 Dienstjahren ein letztes Mal das Fass an

Umrahmt von etlichen Produktköniginnen, Stadtkapelle, Marktausschuss, Bräuchefin Gabriele Bauer und Moderator Georg Thaller wünschte er „ein friedliches und fröhliches Volksfest“. Es läuft bis einschließlich Sonntag, 3. August, und bietet wieder zwei Straßen mit Fahrgeschäften, Kurzweil und Verköstigung aller Art. Nach wie vor wird der Rummel vom städtischen Ordnungsamt organisiert. Die Stadt bezeichnet das Volksfest als „bodenständigste und traditionsreichste Veranstaltung in Neuburg“.

Der Auftakt war jedenfalls schon mal gelungen. Sieben Musikkapellen marschierten zum gemeinsamen Konzert auf den Schrannenplatz, zuvor zeigten die Trachtenvereine Neuburg, Grasheim, Konstein und die Siebenbürger Sachsen ihre Tänze. Das Wetter hielt und Musikanten, Brauereiwagen, acht Kutschen und 1000 Mitglieder Neuburger Vereine bewegten sich über Adler-, Grünauer-, Theo-Lauber- und Berliner Straße ins Ostend. Das fröhliche Spektakel gab Oberbürgermeister Gmehling recht, der auf Sternmarsch und Festzug großen Wert legt. Beim großen Bierzelt konnte er sich nicht durchsetzen.

Juliusbräu liefert das Volksfestbier – Neuburg beim Bierpreis im Mittelfeld

Festwirt Christoph Gräbner setzt auf ein mittelgroßes Zelt und einen weitläufigen Biergarten. Marktreferent Manfred Enzersberger hatte das neue Konzept 2023 propagiert und der Festwirt erhielt einen Fünf-Jahres-Vertrag vom Stadtrat. Die Maß Bier kostet in Neuburg heuer 11,90 Euro und die Halbe Weißbier 5,95 Euro. „Wir haben gegenüber 2024 nicht erhöht“, betont der Festwirt. Beim Barthelmarkt kostet die Maß heuer 12,40 Euro, beim Augsburger Plärrer 12 Euro, beim Eichstätter Volksfest 10,80 Euro und beim An-tonibergfest Stepperg sieben Euro. Besonders günstig war es aber beim Auftakt auf dem Schrannenplatz: Es gab wieder 600 Halbe Freibier und 1000 Gratis-Brezen, die schnell vergriffen waren.

Das Festbier liefert Juliusbräu. Neuburgs einzig verbliebene Brauerei kann die Kapazität dank der neuen Sud- und Produktionsanlage beliebig erhöhen. Braumeister Florian Linder verspricht ein „aromatisches und harmonisches Festbier“. Wer weniger Alkohol will, kann auf das Julius-Radler zurückgreifen.

Boxkampf und Trachtenschau – Seniorennachmittag und Kindernachmittag

Am ersten Festwochenende verspricht der Boxkampf zwischen MBB Augsburg und dem Boxclub Neuburg ab neun Uhr ein volles Bierzelt. Am selben Vormittag gibt es auf der Berliner Straße den einzigen Flohmarkt des Volksfestes. Abends erwartet die Besucher bayerisch-böhmische Blasmusik mit den „Feichtlerberger Musikanten“. Am Samstag heißt es „Dirndl trifft Lederhose“ mit DJ Freak‘ EM & Co. Am Montag lädt der Oberbürgermeister im Namen der Stadt rund 5000 Rentner ab 70 Jahren zu einer kleinen Brotzeit beim Seniorennachmittag ein. Dazu spielt die Stadtkapelle Neuburg. Abends sorgt „Dreisamkeit“ für Stimmung, dazu gibt es eine Trachtenmodenschau mit den Burgfunken.

Am Dienstag ist dann Kindernachmittag mit einem kleinen Umzug von der Ostendschule zum Festplatz. Von der Neuerung verspricht sich der Marktreferent eine stärkere Belebung des Geschehens. Das oberbayerische Puppentheater tritt wieder auf. Abends messen sich die Aktiven des Schützengaus Pöttmes-Neuburg mit Sportlern des Neuburger Jagdgeschwaders.

Politik und Feuerwerk zum Finale: Die OB-Kandidaten präsentieren sich auf dem Volksfest

Den Mittwoch benennt Festwirt Gräbner als „Bauernmittwoch“ und hofft auf starken Besuch. Am Abend haben die OB-Kandidaten Matthias Enghuber (CSU) und Gerhard Schoder (Bündnis90/Die Grünen) zugesagt, sich im Bierzelt vorzustellen. Um 22.30 Uhr ist ein Höhenfeuerwerk an der äußeren Rohrenfelder Straße vorgesehen.

Mit einem vollen Programm, musikalischem Schwung und viel ausgeschenktem Festbier hat das 79. Neuburger Volksfest einen vielversprechenden Auftakt hingelegt – die Tische waren sowohl drinnen als auch draußen voll besetzt. Bis zum 3. August können sich die Besucher auf bewährte Traditionen sowie frische Akzente freuen – und nicht zuletzt auf die besondere Stimmung, die das Volksfest auch im letzten Anzapfjahr vom scheidenden Oberbürgermeister Bernhard Gmehling wieder zu einem der Höhepunkte im Neuburger Veranstaltungskalender macht.