Krüge, Kästen und Sägen auf dem Neuburger Volksfestdreikampf

Volksfest in Neuburg bedeutet auch heuer wieder Wettkampf im Bierzelt. In bereits guter Tradition sind die Mannschaften des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 und die der Gauschützen Pöttmes-Neuburg im Festzelt wieder in drei Disziplinen gegeneinander angetreten. Vor zwei Jahren hatte Festwirt Christoph Gräbner eine Volksfestscheibe spendiert, auf der die Sieger des Volksfestdreikampfes verewigt werden. Darauf prangte bisher nur der Name des Schützengaus Pöttmes-Neuburg. Seit gestern steht dort auch der des Neuburger Geschwaders. Musste im vergangenen Jahr, nach dem Endstand von 3:3, die Siegermannschaft noch im Stechen ermittelt werden, gewannen am Dienstagabend die Soldatinnen und Soldaten den Wettbewerb im Bierzelt deutlich mit 5:1 und holten damit den lang ersehnten Sieg und die Volksfestscheibe in die Kaserne.

