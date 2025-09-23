Exponate gesucht: Neuburg sucht schöne Adventskalender

Eine Tradition der Neuburger Weihnacht ist die Jahr für Jahr neu erdachte und stimmungsvolle Ausstellung von Angelika Burghart im Obergeschoss der Markthalle. Angespornt vom Publikumserfolg der vergangenen Jahre soll es auch im Advent 2025 eine Ausstellung geben. Zeitgleich zum beliebten Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz wurden in den vergangenen Jahren facettenreiche Themenschauen unter anderem mit Nikoläusen, Schneemännern, Teddybären, Krippen, Christbaumschmuck oder Puppen veranstaltet. Heuer sollen die Vitrinen im ersten Stock der Markthalle mit Adventskalendern bestückt werden. Diese sollen in guter Tradition Leihgaben aus der Bevölkerung sein.

Weihnachts-Ausstellung in Neuburg: Stadt sucht schöne Adventskalender

Gesucht werden Adventskalender jeglicher Art, aus allen Materialien und natürlich auch aus allen Zeiten. Selbstgebastelte, kuriose oder Kalender aus dem In- und Ausland. Kurzum alles, was zum Thema passt, wird gerne in die Ausstellung aufgenommen. Als Abgabetermin ist Montag, 17. November, zwischen 13 und 15 Uhr in der Markthalle vorgesehen. Selbstverständlich sind die Exponate im Rahmen des Weihnachtsmarktes bewacht und versichert.

Icon Galerie 18 Bilder Blättern Sie zurück in der Geschichte der Stadt Neuburg: Historische Aufnahmen zeigen die Entstehungsgeschichte des Weihnachtsmarktes am Schrannenplatz.

Vom 27. November bis einschließlich 23. Dezember soll die vorweihnachtliche Ausstellung dann Montag bis Mittwoch von 14 bis 19 Uhr, Donnerstag und Freitag von 14 bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet sein.

Wer seine ganz persönlichen Exponate zur Verfügung stellen möchte, wendet sich so bald wie möglich an die Stadt Neuburg. Ansprechpartnerin ist Angelika Burghart unter Tel.: 08431 / 55-321 oder E-mail: a.burghart@neuburg-donau.de. (AZ)