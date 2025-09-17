Neuburg Erfolgreiche Weinlese in Neuburg: Josef Tremml erwartet „Super-Wein 2025“ und beantragt erneut Kelterhausbau

Winzer Josef Tremml hat eine reiche Ernte in Laisacker eingefahren. 90 Grad Oechsle Zuckergehalt und die Hoffnung auf Medaillen. Erneuter Antrag bei der Stadt auf Bau eines Kelterhauses.