Erfolgreiche Weinlese in Neuburg: Josef Tremml erwartet „Super-Wein 2025“ und beantragt erneut Kelterhausbau

Winzer Josef Tremml hat eine reiche Ernte in Laisacker eingefahren. 90 Grad Oechsle Zuckergehalt und die Hoffnung auf Medaillen. Erneuter Antrag bei der Stadt auf Bau eines Kelterhauses.
Von Winfried Rein
    Die Weinlese 2025 in Neuburg-Nord ist wieder prächtig ausgefallen. Winzer Josef Tremml hat mit seinen Helfern und Helferinnen sieben Rebsorten geerntet.
    Die Weinlese 2025 in Neuburg-Nord ist wieder prächtig ausgefallen. Winzer Josef Tremml hat mit seinen Helfern und Helferinnen sieben Rebsorten geerntet. Foto: Winfried Rein

    Einen „grandiosen Jahrgang“ erwartet der Neuburger Winzer Josef Tremml nach der aktuellen Weinlese. Im strömenden Regen hat er jetzt eineinhalb Tonnen bester Trauben auf seinem Jurahang in Neuburg-Nord geerntet.

