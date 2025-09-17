Erfolgreiche Weinlese in Neuburg: Josef Tremml erwartet „Super-Wein 2025“ und beantragt erneut Kelterhausbau

Einen „grandiosen Jahrgang“ erwartet der Neuburger Winzer Josef Tremml nach der aktuellen Weinlese. Im strömenden Regen hat er jetzt eineinhalb Tonnen bester Trauben auf seinem Jurahang in Neuburg-Nord geerntet.
Neuburg
Einen „grandiosen Jahrgang“ erwartet der Neuburger Winzer Josef Tremml nach der aktuellen Weinlese. Im strömenden Regen hat er jetzt eineinhalb Tonnen bester Trauben auf seinem Jurahang in Neuburg-Nord geerntet.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden