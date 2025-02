Sie hatte Seeteufel, Saibling und Seelachs im Angebot und war eine feste Größe am Neuburger Wochenmarkt. Jetzt sagt „Fischfrau“ Inge Gutschmidt auf Wiedersehen und zieht sich in ihre Heimat nach Bremerhaven zurück. An diesem Samstag, 22. Februar, ist sie zum letzten Mal mit ihrem Verkaufswagen am Schrannenplatz vertreten.

