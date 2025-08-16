Neuburg im Azubi-Check: Wer 2025 ausbildet und wie sich die Zahlen entwickeln

Am 1. September beginnt für viele junge Menschen ein neuer Lebensabschnitt: der Start in die Ausbildung. Die Spannbreite reicht von einem einzelnen Ausbildungsplatz in der Stadtgärtnerei bis hin zu Dutzenden neuen Fachkräften in großen Betrieben. Die Neuburger Rundschau hat bei den größten Arbeitgebern vor Ort nachgefragt, wie viele Azubis in diesem Jahr anfangen – und wie sich die Lage entwickelt.

Azubi-Zahlen in Neuburg: So viele starten in Verwaltung, Pflege und Industrie

Die Große Kreisstadt Neuburg stellt 2025 insgesamt sechs Auszubildende ein. Die Berufe sind vielfältig: ein Platz in der Stadtgärtnerei, einer im Klärwerk, zwei in der Verwaltung und zwei in der Erzieherausbildung. Ausgebildet wird bedarfsorientiert. Während die Verwaltungsberufe zuletzt wieder leichter zu besetzen waren, ist die Beamtenlaufbahn nach wie vor schwierig – vor allem wegen des anspruchsvollen Auswahlverfahrens beim Landespersonalausschuss.

Beim Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen starten elf Auszubildende, alle im Verwaltungsbereich. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Neuburg bildet in diesem Jahr rund 15 junge Menschen aus – in der Pflege und in der Kinderbetreuung. Die Zahl sei seit Jahren stabil.

Ausbildungsstart Neuburg 2025: Wo Nachwuchs gesichert ist – und wo er fehlt

Das Ameos Klinikum St. Elisabeth in Neuburg hat mit 30 Auszubildenden einen der größten Jahrgänge vor Ort. Allein 22 davon beginnen die Ausbildung in der Pflege. „Unsere Ausbildungsklassen sind in der Regel voll“, heißt es aus der Personalabteilung. In der Lebensmittelindustrie bildet Molkerei Omira voraussichtlich fünf neue Fachkräfte aus – etwas mehr als im vergangenen Jahr. Der Bewerbungsprozess ist hier allerdings noch nicht ganz abgeschlossen.

Beim Fahrzeugpflegehersteller Sonax beginnen zwölf junge Leute ihre Ausbildung. Geplant waren 15, doch drei Zusagen fielen kurzfristig weg, was der Konzern bedauert, da es noch weitere qualifizierte Bewerber gegeben hätte. Ausgebildet wird unter anderem in kaufmännischen Berufen, als Chemielaborant, Industriemechaniker und Mechatroniker. Technische und körperlich anspruchsvolle Ausbildungsberufe – etwa als Chemikant – sind nach Unternehmensangaben besonders schwer zu besetzen. Der Chemiebetrieb Formichem am Burgwaldberg startet mit voraussichtlich drei Azubis ins neue Ausbildungsjahr. Vor Corona waren es regelmäßig mehr, inzwischen steigt die Zahl aber langsam wieder. Bei Smurf IT beginnen rund vier junge Leute eine Ausbildung.

Audi weiterhin größter Ausbildungsbetrieb in der Region

Ein Blick in die Region zeigt: Beim größten Arbeitgeber der Umgebung, Audi am Standort Ingolstadt, starten in diesem Jahr über 450 Auszubildende. Das Angebot an Ausbildungs- und dualen Studienplätzen werde dort laufend an Zukunftsfelder und Unternehmensbedarf angepasst. Die Bewerberzahlen bewegen sich laut einer Unternehmenssprecherin auf einem gleichbleibend hohem Niveau.

Insgesamt zeigt sich in Neuburg ein gemischtes Bild: Während große Einrichtungen in Pflege und Verwaltung ihre Ausbildungsplätze meist besetzen können, tun sich Betriebe mit körperlich anstrengenden oder technisch spezialisierten Berufen schwerer. Auch kleine und mittelgroße Unternehmen bilden oft nur wenige Fachkräfte aus, meist im direkten Bedarfsbezug.

Bundesgentur für Arbeit: Ausbildungsmarkt bleibt atraktiver Bewerbermarkt

Laut der Bundesagentur für Arbeit liegt die Zahl der Bewerbungen für Ausbildungsplätze in Bayern im Jahr 2025 um 2,4 Prozent über dem Vorjahr. Die Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen ist dagegen um 5,7 Prozent zurückgegangen. „Damit bleibt der Ausbildungsmarkt ein Bewerbermarkt mit vielen Optionen“, so die BA in ihrer aktuellen Bilanz. Für Neuburg bedeutet das: Auch 2026 dürfte die Besetzung bestimmter Berufe herausfordernd bleiben, während Bewerber in gefragten Branchen weiterhin gute Chancen haben. Die demografische Entwicklung und die veränderten Berufswünsche der jungen Generation werden den Ausbildungsmarkt vor Ort weiter prägen.