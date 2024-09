Gesteinslehrpfad lockt Besucher nach Neuburg

Der Neuburger Gesteinslehrpfad am Donauwörther Berg und die Vulkan-Ausstellung im Ottheinrichturm ziehen immer wieder Interessierte an. Zu den Sonderführungen am Tag des Geotops kamen jetzt auch Besucher aus anderen Städten in Bayern. Rund 20 Interessierte waren am vergangenen Sonntag mit dabei. Der Gesteinslehrpfad und die Vulkan-Ausstellung sind aber ganzjährig für Besucher offen.

Geologie hautnah: Dr. Martin Trappe führt durch Neuburgs Gesteinspfad

Über mehrere Jahre hat der Neuburger Verschönerungsverein den Gesteinslehrpfad am Oberen Schanzweg aufgebaut. Von der ersten Idee im Jahr 2016 bis hin zur Eröffnung der Ausstellung im Sommer 2022 gab es einiges zu tun: Unter großem Aufwand sind auf insgesamt einem Kilometer Lehrpfad mehr als 80 verschiedene Gesteine aufgestellt worden, einige davon bis zu 14 Tonnen schwer. Wichtig war den Initiatoren, aus den befreundeten Städten und Landkreisen der Stadt Neuburg Gesteine zu zeigen. Daher gibt es auch Findlinge aus Lütgendortmund, Pößneck und dem Saale-Orla-Kreis.

Die wissenschaftliche Begleitung für den Gesteinslehrpfad hat der Geologe der Katholischen Universität Ingolstadt, Dr. Martin Trappe, übernommen. Er war es auch, der nun erstmals zum Tag des Geotops zwei Sonderführungen gab, viele Details zu den verschiedenen Gesteinen verriet und auf die Fragen der Besucher einging. Die Themen „Vulkanismus in Mitteleuropa“ und „Gesteine aus der Fränkischen Alb und Umgebung“ lockten sogar Interessierte aus dem Landkreis Ebersberg und aus Augsburg nach Neuburg.

Neuburger Gesteinslehrpfad und Vulkan-Ausstellung im Ottheinrichturm

Angesichts des regen Interesses ist für den Neuburger Verschönerungsverein schon jetzt klar, dass es zum Tag des Geotops am 15. September auch im kommenden Jahr wieder eine Veranstaltung geben soll. Der Gesteinslehrpfad am Oberen Schanzweg auf Höhe der Donauwörther Straße 62 steht Interessierten ganzjährig offen. Die Vulkan-Ausstellung im Ottheinrichturm nebenan ist an Sonntagen und Feiertagen zwischen 10 Uhr und 17 Uhr geöffnet. (zian)