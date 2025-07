Für ein nachhaltiges und jugendgerechtes Neuburg

Neuburg nachhaltig und jugendgerecht gestalten – nichts Geringeres ist das Ziel des Projektes Next-Gen der Stadt Neuburg, des Bürgervereins Ostend und des Kreisjugendrings. Um Ideen zu entwickeln, wie und was an Neuburg besser gestaltet werden kann, trafen sich kürzlich zwölf Kinder und Jugendliche im Bürgerhaus Schwalbanger. Geleitet wurde die Veranstaltung von Nadine Deim (Mobile Jugendarbeit, Stadt Neuburg) und Bene Schmid (Kreisjugendring), heißt es in einer Pressemitteilung.

Der lange Tag startete mit einem gemeinsamen Kennenlernen, um eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Zudem wurde der Tagesablauf bekannt gegeben, sodass die Jugendlichen wussten, worauf sie sich eingelassen hatten. Nach dieser ersten Phase durften die engagierten jungen Menschen zunächst all ihre Kritik an der Stadt ablassen. So konnten Punkte identifiziert werden, an denen im späteren Verlauf weitergearbeitet wurde. Von Mobilität über Jugendaktionen bis hin zur Gestaltung der Schule kamen viele Punkte zur Sprache. In einer kreativen Phase durften die Jugendlichen dann Ideen entwickeln, wie man es besser machen könnte; man einigte sich zuvor darauf, dass vor allem die Punkte Freizeitmöglichkeiten, Stadtgestaltung und Jugendaktionen behandelt werden sollten. Mit viel Fantasie arbeiteten die Jugendlichen Ideen aus, die im Anschluss der Gruppe vorgestellt wurden. Daraus wurde abgeleitet, welche Ideen mit den vom Rotary Club zur Verfügung gestellten Mitteln in naher Zukunft angegangen werden sollen.

Da viele Jugendliche, die beim Kick-Off dabei waren, im Urlaub waren, wird noch eine weitere Zukunftswerkstatt stattfinden. Am Sonntag, 13. Juli, wird eine verkürzte, zweite Veranstaltung stattfinden. Beginn ist dann um 13 Uhr, das Ende ist für ca. 19 Uhr geplant. Teilnehmen können Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren, die ihre Stadt gerne mitgestalten möchten.

Mit dieser zweiten Phase beginnt dann auch bereits die Umsetzung der ersten Projekte; ein Jugendflohmarkt soll beispielsweise eine niedrigschwellige und kostengünstige Einkaufsmöglichkeit für Jugendliche sein und gleichzeitig dafür sorgen, dass Kleidung oder ähnliches nicht einfach weggeschmissen wird, sondern im besten Fall zu einem kleinen Obolus weitergegeben werden kann. (AZ)