Neuburgs letzter Steinmetz: Seine Karriere begann mit Silikonfugen

Wer ihn per WhatsApp oder Messengerdienst kontaktieren will, hat schlechte Karten. „Da telefoniere ich lieber“, sagt André Rößner und grinst breit. „Bei mir ist alles noch Steinzeit.“ Damit lehnt sich der Neuburger nicht zu weit aus dem Fenster, denn er geht mit großer Passion einem Beruf nach, den es so nur noch selten gibt: Rößner ist Steinmetz, fertigt Kunstwerke, Grabmäler, aber auch Vasen oder steinerne Kleinigkeiten wie Eierbecher, die man zum Beispiel auf Weihnachtsmärkten kaufen kann.

Ein paar Schritte auf den Hof des selbstständigen Handwerkers genügen, damit sich eine dünne, weiße Staubschicht auf die Kleidung legt. Rößner, der gerne draußen auf dem Hof unter freiem Himmel arbeitet, tritt selbst verstaubt auf – und das nicht wegen seiner WhatsApp-Aversion: Auf seiner hellbraunen Handwerker-Kluft hat sich schon eine etwas dickere Staubschicht angesammelt. Wenn er sich mit den Fingern durch das lockige Haar fährt, steht er in einer kleinen Wolke.

Icon Vergrößern Seine Werkstatt hat André Rößner in einem alten Kuhstall in Hessellohe eingerichtet. Foto: Tim Graser Icon Schließen Schließen Seine Werkstatt hat André Rößner in einem alten Kuhstall in Hessellohe eingerichtet. Foto: Tim Graser

Auf dem weißen Marmorblock, der vor ihm auf der Arbeitsfläche steht, sind dünne Bleistiftlinien eingezeichnet. Von einem Block arbeitet er sich zuerst mit der Flex und dann später mit Hammer und Meißel ganz langsam zu einer Kugel vor. Am Ende soll ein steinerner Handball entstehen, der dann das Grab eines früheren Handballliebhabers zieren wird.

Für Grabinschriften beschäftigt sich der Neuburger Steinmetz viel mit Schrift

Rößner hat sich für einen Beruf entschieden, den es schon so lange gibt, wie wenig andere. Bis zu 40.000 Jahre lassen sich Werke seiner Berufsgenossen zurückverfolgen. Lange bevor das Papier erfunden wurde, galt der Stein als das Medium der Wahl, um Botschaften für die Ewigkeit festzuhalten – oder wenigstens für viele hundert Jahre. „Der Stein ist etwas Beständiges, etwas, das bleibt“, sagt auch Rößner.

Icon Vergrößern Hammer und Meißel gehören immer noch zur Grundausstattung des Steinmetzes. Foto: Tim Graser Icon Schließen Schließen Hammer und Meißel gehören immer noch zur Grundausstattung des Steinmetzes. Foto: Tim Graser

Dass er Handwerker wird, war für ihn früh klar. Aber es musste etwas sein, „wo man kreativ sein kann.“ Schon in der Schule hat der heute 40-jährige Familienvater den Kunstunterricht genossen, hat gerne gemalt. Nach der Schule allerdings ging es erst mal in eine gänzlich unkreative Richtung. Zusammen mit Freunden hatte er damals in einem Betrieb gearbeitet, der rein auf das Ziehen von Silikonfugen spezialisiert war. „War eine scheiß Arbeit, aber die Truppe war lustig“, sagt Rößner und lacht laut. Und schließlich war es auch ein verlässliches Einkommen. „Silikonfugen waren mein Standbein.“

In Rößners Werkstatt läuft Hip-Hop und Reggae-Musik

Inzwischen hat Rößner aber sowohl Silikonfugen als auch das Angestelltenverhältnis lange hinter sich gelassen. 2005 schloss er seine Lehre bei einem Betrieb in Mohnheim (Landkreis Donau-Ries) ab. Seine Werkstatt, ein ehemaliger Kuhstall in Neuburg-Hessellohe, betreibt er seit 2012. Wer sie betritt, merkt sofort, dass in Rößner ein Künstlerherz schlägt. Eine Musikanlage spielt Reggae- und Hip-Hop-Musik, an den Wänden hängen von ihm gemalte Bilder und Kalligrafien. „Schrift ist ein großes Thema für mich“, sagt der 40-Jährige. Besonders für Grabmäler sei es wichtig, bei der Schrift auf die individuellen Wünsche seiner Kundschaft eingehen zu können.

Denn von Gräbern lebt der Familienvater inzwischen. Selten meißelt Rößner mal kleine Eierbecher, noch seltener eine opulente Statue für den Vorgarten. „Das Tagesgeschäft ist der Friedhof“, betont der Steinmetz. Teure Auftragskunstwerke würden fast gar nicht mehr nachgefragt, nur die wenigsten hätten dafür heutzutage noch Geld über.

Der perfekte Grabstein soll den Verstorbenen widerspiegeln

Besonders bei der Grabgestaltung geht für Rößner nichts über das persönliche Gespräch mit der Kundschaft, auch deswegen telefoniert er lieber. „Für einen Hinterbliebenen ist es wichtig, einen Ort zum Innehalten zu haben“, so Rößner. Für ihn ist es deswegen essenziell, mit den Hinterbliebenen darüber zu sprechen, was den Verstorbenen oder die Verstorbene ausgemacht hat, wofür er oder sie gelebt hat. Grabsteine sollten „den Verstorbenen widerspiegeln“, findet Rößner. „Manchmal ist das sehr ergiebig, manchmal findet man auch nicht so viel.“

Rößner wird, so viel verrät er schon, auch in Neuburg bald der einzige verbliebene Steinmetz sein. Branchenkollege Leonhard Holzapfel, mit dem Rößner sich die Arbeit auf den Neuburger Friedhöfen aktuell teilt, geht auf absehbare Zeit in den Ruhestand. Möglich wäre, dass Rößner dann aus seinem Kuhstall auszieht und dessen Werkstatt übernimmt. Eines ist aber gewiss: André Rößner ist schon bald Neuburgs letzter Steinmetz.