Neuburgs Markthalle: Stadtrat mit neuer Idee für eine Nutzung

Neuburg

Neue Idee für Neuburgs Markthalle am Schrannenplatz

Die zentral gelegene Markthalle wird zum größten Teil nicht genutzt. CSU-Stadtrat Hans Mayr bringt das Gebäude nun als Lösung für ein drängendes Problem ins Spiel.
Von Barbara Wild
    Die Markthalle am Neuburger Schrannenplatz beherbergt im Erdgeschoss zwei Geschäfte. Sonst aber steht sie weitgehend leer. Nun kommt eine neue Idee ins Spiel.
    Die Markthalle am Neuburger Schrannenplatz beherbergt im Erdgeschoss zwei Geschäfte. Sonst aber steht sie weitgehend leer. Nun kommt eine neue Idee ins Spiel. Foto: Anna Hecker

    „Beste Lage“ würde es wohl in einem Immobilienangebot über die Markthalle am Schrannenplatz heißen. Ein Mieter wird tatsächlich gesucht - allerdings nicht mit klassischem Sinn. Denn was tun mit einem so großen, prominent gelegenen Gebäude, das lediglich zwei Geschäfte beherbergt und als überdimensionierte Überdachung für eine Tiefgarageneinfahrt fungiert? Ideen und auch umgesetzte Konzepte gab es einige. Jetzt taucht die Markthalle im Zusammenhang mit einem ganz anderen Thema erneut auf.

