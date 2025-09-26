Neue Idee für Neuburgs Markthalle am Schrannenplatz

„Beste Lage“ würde es wohl in einem Immobilienangebot über die Markthalle am Schrannenplatz heißen. Ein Mieter wird tatsächlich gesucht - allerdings nicht mit klassischem Sinn. Denn was tun mit einem so großen, prominent gelegenen Gebäude, das lediglich zwei Geschäfte beherbergt und als überdimensionierte Überdachung für eine Tiefgarageneinfahrt fungiert? Ideen und auch umgesetzte Konzepte gab es einige. Jetzt taucht die Markthalle im Zusammenhang mit einem ganz anderen Thema erneut auf.

