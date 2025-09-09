Kita Schatzinsel: Erster Tag in der Neuburger Kita

Ein bisschen Aufregung war sicherlich für alle mit dabei, als sich am Dienstagmorgen erstmals die Türen zur neuen BRK-Schatzinsel öffneten. Kinder und Eltern wurden vom Betreuungsteam empfangen und können das moderne Haus jetzt nach und nach kennenlernen.

Das BRK ist Träger der Neuburger Kita Schatzinsel

Die Kita an der Donauwörther Straße wurde von der Stadt Neuburg in gut einem Jahr Bauzeit errichtet und steht unter der Trägerschaft des BRK-Kreisverbands, teilt die Stadt Neuburg mit. Zum Premierentag hatten sich neben Bürgermeister Johann Habermeyer und Kindergartenreferent Matthias Enghuber auch die Vertreter von BRK sowie von Bauamt und Ordnungsamt eingefunden. „Es freut mich sehr, dass die neueste Kita Neuburgs jetzt mit Leben erfüllt wird“, betonte Habermeyer und ergänzte: „Ich danke allen, die an der Realisierung dieses Vorzeigeprojekts mitgearbeitet haben.“

Kindergartenreferent Matthias Enghuber bezog sich in seinen Worten auf die gute Versorgungssituation in Neuburg: „Durch unser stetes Dranbleiben, Bauen und Erweitern haben wir es gemeinsam geschafft, dass heute ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung stehen. Mit dem BRK haben wir einen langjährig verlässlichen Partner, eine hoch motivierte Belegschaft und damit beste Betreuung für unsere Kinder.“

Die Kita Schatzinsel in Neuburg bietet Platz für rund 60 Kinder

Die neue Einrichtung bietet in zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen Platz für rund 60 Kinder. Die Projektkosten für das optisch auffällige und ansprechende Nachhaltigkeitsgebäude belaufen sich auf mehr als fünf Millionen Euro. In den kommenden Wochen steht jetzt noch die Fertigstellung der Außenanlagen an, bevor Ende November die offizielle Einweihung stattfindet. (AZ)