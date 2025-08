Donau-Ruder-Club: Neuburg hat zwei Paddelweltmeister im Zweierkajak

Der Donau-Ruder-Club ist mit etwa 600 Mitgliedern eine Institution und gehört zu den ältesten Vereinen in Neuburg – vor sechs Jahren feierte man 100-Jähriges. Doch einen Weltmeistertitel, das gab es hier noch nie, wenngleich zuletzt Vincent Hoiß 2023 und Carola Schmidt 2017 zumindest nicht weit davon entfernt waren.

Thomas Mayer und Rüdiger Graf haben dem Verein jetzt gleich einen doppelten WM-Titel in der Altersklasse 60 bis 64 verschafft. Sowohl über 200 als auch über 500 Meter kamen die beiden Neuburger Paddler im portugiesischen Montemor-o-Velho mit ihrem Zweierkajak als Erste über die Ziellinie. „Wir wussten, wo wir im Süddeutschen Raum stehen“, sagt Graf. Auf internationaler Ebene war das anders, gehofft hatte er es trotzdem, dass es eine erfolgreiche Teilnahme wird. Nach der Siegerehrung musste er sich erst einmal kurz zurückziehen, um alles zu verarbeiten. Bootskamerad Mayer hatte im Vorfeld mit Aufregung und mäßigem Schlaf zu kämpfen. „Im Boot sitzt du dann drin, wie eine gespannte Feder“, so der 61-Jährige. Im Wettkampf ist es wichtig, in kürzester Zeit so schnell zu beschleunigen, wie nur möglich, denn selbst bei den 500 Metern waren beide schon nach 1:48 Minuten im Ziel. „Das ist uns im Training noch nie so gut gelungen – lag wahrscheinlich das Adrenalin“, sagt Mayer.

Seit ihrer Jugend trainieren Thomas Mayer und Rüdiger Graf zusammen in Neuburg

Geboren wurde die Idee vergangenen Herbst bei den bayerischen Meisterschaften in Joshofen. Für die Seniorenweltmeisterschaft muss man sich nicht qualifizieren, was nicht heißt, dass das Niveau ein geringes ist – auch ehemalige Olympiateilnehmer sind am Start. Mit Gustav Rennerts aus Ulm und Peter Roth aus Ansbach meldeten sie sich für den Viererkajak an, Mayer und Graf für den Zweierkajak. Die beiden kennen sich seit ihrer Jugend und trainieren schon lange zusammen. „Wir sind ein wirklich eingespieltes Team“, sagt Graf. Während Graf beim Wassersport blieb, kam Mayer erst nach einer längeren Auszeit und einem Bandscheibenvorfall wieder zurück. „Seitdem habe ich keine Probleme mehr mit meinem Rücken.“ Den Sport könne man bis ins hohe Alter machen. Außerdem sei für beide immer wieder motivierend, wenn sie sehen, wie gut die junge Generation im Verein unterwegs ist. Beide sind auch als Trainer aktiv – und trainieren den Nachwuchs darauf hin, dass sie bald schneller werden als sie selbst. „Das ist das Ziel“, sagt Mayer.

Icon vergrößern Thomas Mayer (dritter von rechts) und Rüdiger Graf (zweiter von rechts) mit Teamkollegen aus Ansbach und Ulm. Foto: privat Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Thomas Mayer (dritter von rechts) und Rüdiger Graf (zweiter von rechts) mit Teamkollegen aus Ansbach und Ulm. Foto: privat

Nachdem die Anmeldung für die WM durch war, hieß es, so viel ins Training investieren, wie möglich. Etwa 15 Stunden pro Woche feilte Graf an seiner Form – auf dem Wasser, am Paddelergometer und im Kraftraum. Um Verletzungen vorzubeugen, ging es auch regelmäßig in den Gymnastikraum zum Dehnen.

Auch über 200 Meter gewannen die beiden Sportler des Donau-Ruder-Clubs

Über Sponsoren haben sie dann schließlich ihre Boote nach Portugal gebracht. Vor Ort haben sich die beiden dann schnell wohlgefühlt. „Das war wie eine große Familie, es gab überhaupt keinen Neid“, berichtet Graf. Dass der Traum Weltmeister wirklich wahr werden könnte wurde beiden dann während der Vorläufe am Dienstag im Einerkajak klar – die Leistung passte. In eigens für den Wettbewerb entworfenen Trikots brachten die Neuburger ihre gesamte Energie auf die Regattastrecke. Als Schlagmann saß Mayer vorne, Graf hinten. Deutlich, mit weit über einer Sekunde Abstand, überquerten sie das Ziel. Der Fanclub zuhause – der sie später auch gebührend mit Paddelspalier und Sekt empfangen wird – verfolgte den Sieg und gratulierte. Doch bei dem Sieg über die 500 Meter blieb es nicht. Während sie im Viererkajak mit Rennerts und Roth „nur“ auf Platz drei kommen und Graf im Einer den fünften Platz belegte, zeigten sie es am Donnerstag der noch einmal der Konkurrenz und gewannen über 200 Meter ebenfalls den Titel.

Icon vergrößern Mit sehr knappem Vorsprung gewannen die beiden schließlich auch über die 200 Meter Strecke bei der WM in Portugal. Foto: privat Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit sehr knappem Vorsprung gewannen die beiden schließlich auch über die 200 Meter Strecke bei der WM in Portugal. Foto: privat

Den größten Erfolg ihrer sportlichen Karriere in der Tasche, werden es beide jetzt erst einmal ruhiger angehen lassen. Im nächsten Jahr ist die WM dann im kanadischen Halifax. Doch über die Teilnahme müssen sich Graf und Mayer erst noch Gedanken machen.