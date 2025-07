Zuschlag für Stadtbuslinien: Seitz/Jägle fährt weiter – Technik und Tarif bleiben Thema

Der Betrieb der Neuburger Stadtbuslinien bleibt in den bewährten Händen der Firma Seitz/Jägle. Die Stadträte im Werkausschuss erteilten dem Unternehmen den Zuschlag für weitere zehn Jahre bis 2036. Die Stadtbusse rollen seit 1992, bis heute sind 12,5 Millionen Passagiere mitgefahren.

Neuburg: Zuschlag bis 2036: Stadtbuslinien bleiben bei Seitz/Jägle

Nach der europaweiten Ausschreibung hatten sich sechs Unternehmen für die Neuburger Linien interessiert. Letztlich haben drei Verkehrsbetriebe Angebote abgegeben, darunter auch eine Eisenbahngesellschaft. Die Stadt hat alle Unterlagen durch eine Fachkanzlei prüfen lassen. Der Zuschlag sei für das wirtschaftlich günstigste Angebot an Seitz/Jägle gegangen, teilte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling am Mittwoch auf Anfrage mit. Damit bleibe man bei einem „zuverlässigen Partner“.

Die Konzession der Linien haben die Stadtwerke inne, die auch die Busse finanzieren. Seitz/Jägle fahren sie gegen Entgelt im Auftrag der Stadtwerke. „Für uns ist der Zuschlag eine freudige Nachricht“, beschrieb der Neuburger Geschäftsführer Thomas Senner die Stimmung im Betriebshof an der Nördlichen Grünauer Straße. Ohne den neuen Auftrag wären wohl 15 Arbeitsplätze zur Disposition gestanden.

Modernisierungs-Offensive im Stadtbus: Scanner, GPS und mehr Kontrollen geplant

Die Stadt als Auftraggeber fordert nun deutliche Verbesserungen ein. Dazu gehört die Aufrüstung der Kassenautomaten in den Omnibussen. „Wir wollen jeden einzelnen Fahrgast erfassen und jedes Ticket auf Echtheit überprüfen können“, betont Bereichschef Andreas Bichler von den Stadtwerken. Die Scanner sollen auch Handys lesen und gefälschte Deutschlandtickets sofort erkennen können. Davon seien nämlich etliche im Umlauf. Zweimal pro Woche wünschen sich die Stadtwerke künftig Fahrscheinkontrollen. Wer schwarz fährt, muss 60 Euro „erhöhtes Beförderungsentgelt“ bezahlen, so Bichler.

Für Passagiere dürfte die ebenfalls gewünschte GPS-Ortung interessant werden. Alle Stadtbusse sollen künftig Daten an Google Maps senden, um den aktuellen Standort anzuzeigen. Das soll dann an zentralen Wartestellen wie am Spitalplatz den Fahrgästen angezeigt werden. Der Stadtbus wird also moderner. „Um Pünktlichkeit bemühen sich unsere Fahrer sowieso jeden Tag“, sagt Senner. Im Neuburger Stau ist das nicht einfach.

Defizit bleibt Thema: Stadtwerke zahlen bis zu 800.000 Euro – vorerst keine Preiserhöhung

So wie jetzt die Nachtfahrten während des Volksfestes wegen zu schwacher Resonanz weggefallen sind, soll der gesamte Fahrplan der fünf Linien mit 85 Haltestellen überarbeitet werden. Das solle aber nicht auf Kosten des Service gehe, versichert Bichler. Fahrpreiserhöhungen seien derzeit noch kein Thema. Nachdem aber auch die Busunternehmer ihre Preise erhöht hätten, so Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, „werden wir 2026 darüber reden müssen.“

700.000 bis 800.000 Euro legen die Stadtwerke jährlich für ihre Stadtbuslinien drauf. Das Defizit der Busse und Bäder wird in jeder Haushaltsberatung von Stadträten angeprangert. Keine Diskussionen gibt es über die Wichtigkeit der Stadtbusse für die Mobilität der Bürger in Neuburg. 350.000 Passagiere steigen im Schnitt pro Jahr zu, früher waren es schon mal 500.000. Die Einzelkarte für Erwachsene kostet derzeit zwei Euro, die Zehnerkarte 15 Euro, eine Jahreskarte 280 Euro und eine Semesterkarte für Studierende 77 Euro. Hunde dürfen für einen Euro mitfahren.

Das Deutschlandticket, derzeit für 58 Euro monatlich erhältlich, gilt natürlich auch in den Neuburger Stadtbussen. Für die subventionierte Fahrt im Nah- und Regionalverkehr bekommt der Konzessionsinhaber einen staatlichen Ausgleich. So über-wies die Regierung von Oberbayern den Neuburger Stadtwerken zuletzt rund 45.000 Euro jährlich. Bundesweit schießen Bund und Länder drei Milliarden Euro für das Deutschlandticket zu. 13 Millionen Fahrgäste nutzen es.