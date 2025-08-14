Icon Menü
Neuburgs Stadtbusvertrag mit Seitz/Jägle: Zukunft, Digitalisierung und Ticketpreise

Neuburg

Neuburger Stadtbus soll digitaler werden: Live-Tracking und Ticket-Scanner kommen

Der neue Stadtbusvertrag ist unterzeichnet. Neue Kassensysteme sollen digitale Tickets prüfen, auch Fahrpreise und die Frage der Nachhaltigkeit sind im Fokus.
Von Paul Pfaffel
    • |
    • |
    • |
    Vertrag besiegelt: Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Georg Jägle, Geschäftsführer von Seitz/Jägle, besiegeln die weitere Zusammenarbeit symbolisch per Handschlag. Foto: Paul Pfaffel

    Der Stadtbus in Neuburg soll digitaler und kundenfreundlicher werden – das wurde am Donnerstagvormittag bei der Vertragsunterzeichnung mit dem bisherigen Betreiber Seitz/Jägle deutlich. In den Räumen der Stadtwerke Neuburg unterzeichneten Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Firmenchef Georg Jägle den neuen Vertrag, der eine zehnjährige Laufzeit bis 2036 vorsieht. Trotz europaweiter Ausschreibung blieb der Zuschlag bei der heimischen Firma. „Die Wege bleiben kurz – das ist gut für den Betrieb und gut für die Stadt“, so Gmehling.

