Mehrere Vorschläge für neuen Sitzungssaal des Stadtrats geäußert

Schon seit vielen Monaten schwebte das Damoklesschwert über Neuburg, mittlerweile ist es Gewissheit: Der Stadtrat braucht ein neues Zuhause. Denn die Einwohnerzahl hat die Grenze von 30.000 Personen überschritten. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Stadtrat nach der Wahl im Frühjahr 2026 auf 40 Menschen anwachsen wird. Eine Gruppe, die im Sitzungssaal des Rathauses keinen Platz findet. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates kam dieser Umstand nun zur Sprache und erste Ideen für eine Übergangslösung wurden geäußert.

Wie Verwaltungsmitarbeiter Ferdinand Bauer noch einmal betonte, braucht man dringend ein Ausweichquartier. Obwohl sich erst der künftige Stadtrat mit einer Dauerlösung beschäftigen soll, regte Bauer an, man möge jetzt bereits nach einer Zwischenlösung suchen. Denn ein Sitzungsaal müsse schließlich mehrere Anforderungen erfüllen. Für die erste Sitzung des neuen Stadtrats, welcher ab Mai 2026 zusammenkommen wird, habe man den Kongregationssaal ins Auge gefasst.

Neuburgs Stadtrat sucht nach Übergangslösung für Sitzungssaal

Bernhard Pfahler (Freie Wähler) brachte zwei weitere Ideen auf den Tisch, wo der Stadtrat für eine Übergangsphase unterkommen könnte. Er bat zu prüfen, ob der Sitzungsaal des Landratsamtes auch vom Stadtrat genutzt werden könnte, „der ist schließlich dafür ausgelegt, große Gremien zu beherbergen“. Außerdem brachte er die Maschinenringe ins Spiel. Dort seien Neubauten geplant und „dann müssten wir bei uns nicht selbst wo groß umbauen“. Pfahler spielte darauf an, dass sich die Anwohnerzahlen in Neuburg auch wieder zurückentwickeln könnten und man vielleicht nur für ein paar Jahre einen 40-Kopf-großen Stadtrat unterbringen müsse.

Weniger an einer kurzfristigen Lösung orientiert, sondern vielmehr an einem neuen Gesamtkonzept, äußerte sich Matthias Enghuber (CSU). In Neuburg mangele es generell an geeigneten Tagungsräumen und Bürgerbegegnungsstätten. „Warum überlegen wir uns also nicht ein Raumkonzept, welches diese Bedürfnisse vereint“, so Enghuber. Nach der Sommerpause sollen alle Fraktionen eigene Ideen für das Problem vorstellen und diese beratschlagt werden.