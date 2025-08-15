Zweite Donaubrücke in Neuburg: OB-Kandidat Schoder fordert neuen Bürgerentscheid

Seit einer Woche hat die Stadt Neuburg die Baugenehmigung für die zweite Donaubrücke. Stadtführung, CSU und Freie Wähler sind angesichts dieser Entwicklung sehr zufrieden, Kritiker des Vorhabens hingegen sortieren sich aktuell aufs Neue. Das Aktionsbündnis „Auwald statt Asphalt“ hat sich im Gasthof Pfafflinger getroffen, um das weitere Vorgehen der Initiative zu besprechen und sich mit Unterstützern abzusprechen. Auch Gerhard Schoder, Oberbürgermeister-Kandidat der Grünen und der SPD sowie bekennender Gegner der jetzt geplanten Variante, äußert sich erstmals. Der 44-Jährige will einen neuen Bürgerentscheid zur Brücke anstoßen.

Barbara Wild

86633 Neuburg

Gerhard Schoder