Neuburgs zweite Donaubrücke: OB-Kandidat Schoder fordert neuen Bürgerentscheid

Neuburg

Zweite Donaubrücke in Neuburg: OB-Kandidat Schoder fordert neuen Bürgerentscheid

Die Stadt darf die zweite Donaubrücke bauen, doch nun rückt die Finanzierung in den Fokus. OB-Kandidat Schoder will, dass am Ende die Bevölkerung entscheidet.
Von Barbara Wild und Reinhard Köchl
    Baurecht für die Zweite Donaubrücke ist da - hier eine Animation mit Blick auf Joshofen. Doch die Kritiker werden weiter gegen eine Realisierung kämpfen.
    Baurecht für die Zweite Donaubrücke ist da - hier eine Animation mit Blick auf Joshofen. Doch die Kritiker werden weiter gegen eine Realisierung kämpfen. Foto: Stadt Neuburg

    Seit einer Woche hat die Stadt Neuburg die Baugenehmigung für die zweite Donaubrücke. Stadtführung, CSU und Freie Wähler sind angesichts dieser Entwicklung sehr zufrieden, Kritiker des Vorhabens hingegen sortieren sich aktuell aufs Neue. Das Aktionsbündnis „Auwald statt Asphalt“ hat sich im Gasthof Pfafflinger getroffen, um das weitere Vorgehen der Initiative zu besprechen und sich mit Unterstützern abzusprechen. Auch Gerhard Schoder, Oberbürgermeister-Kandidat der Grünen und der SPD sowie bekennender Gegner der jetzt geplanten Variante, äußert sich erstmals. Der 44-Jährige will einen neuen Bürgerentscheid zur Brücke anstoßen.

