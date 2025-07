Wollen Sie das sehen? Ausstellung thematisiert Umgang mit menschlichen Präparaten

Wer auf den ersten Raum der neuen Sonderausstellung des Deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt zugeht, erblickt eine schwarze Wand. Davor in warmes Licht getaucht in einer gläsernen Vitrine ein einzelnes Exponat: ein menschliches Herz. Und zwar ein echtes - hautfarben, mit bläulichen Äderchen und einem Klecks Rot, leicht schimmernd. Dahinter sind mit weißer Farbe Fragen an die Wand gepinselt, die sich vermutlich die meisten Leute stellen, wenn sie das Herz sehen. Etwa: Ist es wirklich real? Wem hat es einmal gehört? Braucht es menschliche Präparate in der heutigen Zeit noch für die Forschung? Wer sich dann nach links wendet und um die Ecke biegt, entdeckt rund 100 Leihgaben aus Sammlungen in Berlin, Erlangen und München, die in Ingolstadt unter dem Titel „Ansichtssache. Menschliche Präparate im Museum“ zusammengetragen wurden.

Dorothee Pfaffel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis