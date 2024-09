Fliegende Verbände der Luftwaffe in neuen Händen

Am 17. September hat der Kommandierende General des Luftwaffentruppenkommandos, Generalleutnant Günter Katz, die Dienstgeschäfte des Kommandeurs Fliegende Verbände im Luftwaffentruppenkommando von Generalmajor Peter Klement an Brigadegeneral Holger Neumann übergeben. In der Flugbereitschaft BMVg in Köln betonte General Katz die Verdienste von General Klement zur Steigerung der Kriegstüchtigkeit der Luftwaffe und damit der Bundeswehr als Ganzes, besonders vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine.

Vor der Luftwaffe liegen große Herausforderungen

Dem neuen Kommandeur, General Neumann, wünschte er „das notwendige Quäntchen Fortune“ für die vor ihm liegenden Aufgaben. Wesentlicher Teil der Einsatzbereitschaft der Fliegenden Verbände sei die „Kaltstartfähigkeit“, von ad hoc-Verlegungen bis zu Alarmstarts, beispielsweise über der Ostsee. Hier habe sich General Klement, der nach 45 Dienstjahren in den Ruhestand geht, aufgrund seiner „äußerst breiten Führungsspanne und seinem immensen Fachwissen im unermüdlichen Einsatz“ besonders verdient gemacht. Vor allem während diverser Auslandseinsätze als auch bei den Übungen „Air Defender 23“ und „Pacific Skies“ in den vergangenen zwei Jahren, den umfangreichsten Übungen der Luftwaffe überhaupt, habe General Klement mit den Fliegenden Verbänden Herausragendes geleistet.

Dafür sprach General Katz ihm und allen Angehörigen dieser Verbände seinen besonderen Dank aus. General Klement bedankte sich bei den angetretenen Verbänden für die erbrachten Leistungen im In- und Ausland: „Hier wird Team Luftwaffe jeden Tag gelebt.“ Er wünschte seinem Nachfolger „Always happy landing!“ – also stets eine gute Landung.

Brigadegeneral Holger Neumann wurde als Tornado- und Eurofighter-Pilot ausgebildet, bevor er die Weiterentwicklung der Luftwaffe in diversen Führungs-, Ministerial- und Kommandoverwendungen vorantrieb. Vor ihm liegen die Einführung neuer Waffensysteme in die Bundeswehr, wie dem F-35 Kampfjet, dem Hubschrauber CH-47 und dem leichten Kampfhubschrauber sowie die damit einhergehenden Infrastrukturmaßnahmen, Ausbildung und Fähigkeitsaufbau des betroffenen Personals. Die Aufnahme des Dauerflugbetriebs der neuen Drohne Heron-TP fällt ebenfalls in sein Aufgabenspektrum.

Zum Abschluss flog eine Formation mit Flugzeugen der Luftwaffe über den Flughafen Köln-Bonn. Foto: Saskia Meike (Bundeswehr)

„All diese Herausforderungen sehe ich bei Ihnen, Herr General Neumann, aufgrund Ihrer fachlichen Expertise sowie Führungs- und Einsatzerfahrungen in guten Händen“, so der Kommandierende General des Luftwaffentruppenkommandos. General Neumann betonte: „Mit der Rückbesinnung auf die Landes- und Bündnisverteidigung steht nun wieder die Luftüberlegenheit im Vordergrund. Ganz im Sinne des Leitspruchs der NATO: Stronger Together.“ Höhepunkt des Appells mit rund 400 geladenen Gästen war der Überflug mit einem A400M, vier Eurofightern und einem Tornado. Am Boden boten die Luftfahrzeuge A400M, Tornado, Eurofighter, der Spezialkräfte-Hubschrauber H145M, ein CH53 sowie ein Regierungsflieger BD-700 Global der Flugbereitschaft einen würdigen Rahmen. (AZ)