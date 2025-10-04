Das Ensemble del Arte startet in die neue Konzertsaison

Zusammen mit dem renommierten Dirigenten Ariel Zuckermann präsentiert das Ensemble del Arte in vier Konzerten zwischen 25. Oktober 2025 und 16. Mai 2026 ihre neue Konzertsaison.

Ein Abend der Wiener Klassik erwartet Konzertbesucher bei der Eröffnung der Konzertreihe am Samstag, 25. Oktober, in Neuburg. Sinfonien von Mozart und Haydn, dazu Mozarts Flötenkonzert Nr. 2 mit Ariel Zuckermann in der Solistenrolle, zeigen die wunderbare Freundschaft der zwei Komponisten auf. Ariel Zuckermann ist musikalischer Freigeist und Gratwanderer. Seine epochenübergreifenden Repertoirekenntnisse spiegeln sich in raffinierten und pointierten Programmen wider. Sein technischer und musikalischer Anspruch gepaart mit unbändiger Kreativität, Energie und Menschlichkeit ist dabei stets ein Magnet für Orchester, Solisten und Publikum.

Drei Epochen Musikgeschichte folgen am Samstag, 22. November, mit Bach, Hauptvertreter des Barocks, Haydn, Begründer der Wiener Klassik und Tschaikowsky, bekannt für seine gefühlsvollen und ausdrucksstarken Werke, die oft von Liebe, Sehnsucht und russischer Folklore inspiriert sind. Solistin des Abends ist die renommierte Pianistin Claire Huangci, Gewinnerin des ersten Preises sowie des Mozartpreises beim Concours Géza Anda 2018. Von einem unbändigen Entdeckergeist beseelt, beweist Claire Huangci ihre Wandlungsfähigkeit mit einem ungewöhnlich breiten Repertoire von Bach und Scarlatti über die deutsche und russische Romantik bis hin zu Bernstein, Gulda, Gershwin oder Corigliano.

Mit Vivaldi und Pergolesi wird ein Hauch Italien im dritten Konzert am Samstag, 28. Februar 2026, geboten. Dazu eine italienische Serenade von Hugo Wolf und eine wunderschöne Simple Symphony von Benjamin Britten. Mit ihrer kristallklaren Stimme ist die Solistin Hila Baggio eine international gefeierte Sopranistin, sowohl in der Oper wie auf den Konzertpodien, von der Kritik hoch gelobt.

Der Solist des Konzerts am 16. Mai 2026, László Fenyö, zählt zu der Weltelite der Cellisten. Durch seine atemberaubende Technik und gefühlsstarke Ausdrucksfähigkeit werden seine Konzerte zu besonderen Erlebnissen, bei denen die Musik jedes Mal aufs Neue entdeckt werden kann. László Fenyő spielt auf einem Cello von Matteo Godriller aus dem Jahre 1695. Auf dem Programm stehen nordische Melodien von Grieg, der insbesondere mit der Nationalmusik seines Landes Norwegen in Verbindung gebracht wird und Haydn, der als einer der Hauptvertreter der Wiener Klassik gilt.

Info: Alle Konzerte dieser Reihe beginnen um 20 Uhr im Kongregationssaal Neuburg. Eine kurze Programmeinführung findet jeweils um 19.30 Uhr statt. Ermäßigte Karten für Schüler und Studenten. Kartenvorbestellung: info@ensembledelarte.de oder tel. unter 08431/8972. Abonnements und Einzelkarten für alle Konzerte sind bereits erhältlich. Alle Informationen zur Konzertreihe und zum Freundeskreis Ensemble del Arte stehen auf der Webseite www.ensembledelarte.de. (AZ)