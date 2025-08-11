Ingolstadt in Zahlen: So können Sie statistische Daten abrufen

Der bisherige interaktive Strukturatlas der Stadt Ingolstadt, mit dem eine Vielzahl kleinräumiger Daten zu Stadtteilen, Bevölkerungsstruktur, Wahlen, Bauen und Wohnen sowie Haushaltsentwicklungen auf gesamtstädtischer, Stadtbezirks- und Unterbezirksebene visualisiert werden konnten, musste zum 1. August abgeschaltet werden. Grund dafür ist, dass das Programm vom Anbieter nicht weiter unterstützt wird, wie die Stadt Ingolstadt mitteilt. Trotz der Abschaltung des Strukturatlas bleibt der Zugang zu wichtigen statistischen Informationen gewährleistet. Das Sachgebiet Statistik und Stadtforschung im Hauptamt der Stadt Ingolstadt hat thematisch strukturierte Online-Dashboards zum Herunterladen aufgebaut, über die zahlreiche aktuelle Auswertungen weiterhin zur Verfügung stehen.

Diese sind über die städtische Statistikseite abrufbar: www.ingolstadt.de/Strukturen-und-Entwicklungen-in-Zahlen. Diese sind als Übergangslösung gedacht. Langfristig wird an einer barrierefreien Web-Alternative gearbeitet. Unter „Zahlen und Daten“ gibt es auf der Internetseite der Stadt Ingolstadt auch Statistiken zur gesamten Region 10 und somit auch zum Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Neue Online-Dashboards: Infos zu Wahlen und Wohnungsbau in Ingolstadt

In den neuen Dashboards finden sich übersichtlich aufbereitete Daten zu: • Demographischen Entwicklungen, etwa zur Altersstruktur, zur Bevölkerungsdynamik oder zu Wanderungsbewegungen, • Wahlen, mit Ergebnissen auf Stadtbezirksebene, • Wohnungsbau und Haushalten, darunter Baufertigstellungen, Haushaltsgrößen und Wohnungstypen.

Für vertiefte Einblicke in einzelne Stadtgebiete steht zudem der Bereich „Entwicklungen in Zahlen (Monitoring)“ zur Verfügung. Dort lassen sich kleinräumige Entwicklungen direkt auf Stadtteilebene nachvollziehen – eine nützliche Aufbereitung der Daten für Planung, Forschung oder interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Ergänzend dazu bleibt die seit mittlerweile zehn Jahren bestehende KOSIS-App (www.statistikapp-kosis.de) weiterhin in Betrieb. Diese Anwendung bietet eine kartografisch aufbereitete Übersicht zu verschiedenen städtischen Kennzahlen und Entwicklungen in den Stadtbezirken Ingolstadts. Sie wird von der Stadt Augsburg im Rahmen des KOSIS-Verbunds – dem kommunalen Statistiknetzwerk des Verbands Deutscher Städtestatistik – betrieben und regelmäßig durch die Bereitstellung der aufbereiteten Daten der Ingolstädter Statistik aktualisiert. Die App kann im Google Play Store und im App Store heruntergeladen werden. Bei Fragen oder Anregungen steht die städtische Statistikstelle zur Verfügung (Kontakt: statistik@ingolstadt.de). (AZ)