Für die Parknot am Neuburger Krankenhaus ist eine Lösung in Sicht

Die Parksituation rund um das Neuburger Krankenhaus dürfte sich bald spürbar entspannen. Das aktuell zur Sanierung gesperrte Parkhaus an der Notaufnahme wird planmäßig in den kommenden zwei Wochen wieder zur Nutzung freigegeben. Das teilt Klinikbetreiber Ameos auf Anfrage unserer Redaktion mit. Doch das Parkhaus alleine wird den Bedarf nach Stellflächen vor Ort nicht decken. Deshalb ist ein neuer Parkplatz für das Krankenhaus in Planung.

Barbara Wild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Parkhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stellfläche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis