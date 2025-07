TH Ingolstadt: Neue Professur für unbemannte Luftfahrt

An der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) wurde eine neue Stiftungsprofessur eingerichtet. Das teilt die Hochschule mit. Im Fokus stehen dabei Konzepte und Technologien des autonomen Fliegens. Ermöglicht wurde dies durch das Engagement durch Airbus Helicopters und den Einsatz des Bundestagsabgeodneten Reinhard Brandl.

An der THI beschäftigt man sich mit dem autonomen Fliegen

Die Professur erweitert das Profil der THI um zentrale Aspekte der Luftfahrttechnologie und ergänzt die bestehende Kompetenz im automatisierten Fahren um die Dimension des Fliegens. „So entsteht eine neue Schnittstelle zwischen klassischer Mobilitätsforschung und innovativen Flugkonzepten – ein wichtiger Schritt für die wissenschaftliche Entwicklung der Hochschule und ihre strategische Positionierung im Bereich der intelligenten Verkehrssysteme und eine Weichenstellung für den geplanten Masterstudiengang Unbemanntes Fliegen“, heißt es weiter in der Mitteilung.

„Diese Stiftungsprofessur steht für die enge Zusammenarbeit von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik“, betont THI-Präsident Professor Walter Schober. „Sie eröffnet neue Forschungsfelder, schafft attraktive Perspektiven für Studierende und stärkt den Wissens- und Technologietransfer in unserer Region. Mein besonderer Dank gilt Airbus Helicopters für das Engagement.“

Airbus sieht in der Stiftungsprofessur an der THI eine enorme Chance

„Wir bei Airbus Helicopters sehen in dieser Stiftungsprofessur an der THI eine enorme Chance und einen wichtigen Baustein für die Zukunft der vertikalen Mobilität“, sagt Dr. Hans Bartosch, Managing Director Engineering bei Airbus Helicopters in Deutschland. „Sie ermöglicht es, das zu tun, was entscheidend für Fortschritt ist: Theorie und Praxis perfekt miteinander zu verbinden und somit Forschung direkt in reale Anwendungen zu überführen. Diese Professur eröffnet zukunftsweisende berufliche Perspektiven für Studierende und trägt entscheidend dazu bei, Innovationen schneller voranzutreiben und die nächste Generation von Mobilitätslösungen zu gestalten!“

Die Berufung ist für das Wintersemester 2025/26 vorgesehen. Die neue Professur soll dazu beitragen, die Innovationskraft der Region weiter auszubauen – in einem Zukunftsfeld, das technologische Vision und praktische Anwendbarkeit auf besondere Weise verbindet. (AZ)