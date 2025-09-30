Icon Menü
Neue Schnellladesäule in Ingolstadt-Süd: 300 kW für Elektroautos

Ingolstadt

Neue Schnellladesäule an der Autobahn

Die Stadtwerke Ingolstadt haben an der Ausfahrt Ingolstadt-Süd eine neue Schnellladesäule in Betrieb genommen. Dort ist Laden mit 300 kW möglich.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    An der Autobahnausfahrt Ingolstadt-Süd gibt es eine neue Schnellladesäule der Ingolstädter Stadtwerke.
    An der Autobahnausfahrt Ingolstadt-Süd gibt es eine neue Schnellladesäule der Ingolstädter Stadtwerke. Foto: Christophe Gateau/dpa (Symbolbild)

    Das Schnelllade-Angebot der Stadtwerke Ingolstadt (SWI) wächst weiter: Jetzt wurde an der Ausfahrt Ingolstadt-Süd der erste SWI-Ladepark in direkter Autobahnnähe eröffnet, heißt es in einer Mitteilung der SWI.

    Es gibt eine neue Schnellladesäuöe für E-Auto an der Ausfahrt Ingolstadt-Süd

    Vier Ladesäulen mit bis zu 300 Kilowatt (kW) Leistung gibt es dort am neuen Heizhaus für die Fernwärmeversorgung. SWI-Geschäftsführer Matthias Bolle betont: „Die Lage an der Autobahn ist für Schnellladesäulen natürlich optimal. Wir bauen das öffentliche Lade-Angebot überall dort aus, wo Nachfrage entsteht.“

    Die Stadtwerke Ingolstadt betreiben 180 öffentliche Ladepunkte

    Inzwischen betreiben die Stadtwerke fast 180 öffentliche Ladepunkte – den Großteil davon in Ingolstadt, einige mittlerweile aber auch in der Region. Das Angebot setzt sich aus Normalladern mit bis zu 22 kW und Schnellladern mit bis zu 300 kW zusammen, darunter die drei High-Power-Ladeparks am Audi-Kreisel, am Incampus und jetzt an der Autobahnausfahrt Ingolstadt-Süd. Geladen werden kann mit Ladekarte, App oder auch einfach – an den neuen Ladesäulen erst in Kürze verfügbar – mit Kreditkarte. (AZ)

