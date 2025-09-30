Neue Schnellladesäule an der Autobahn

Das Schnelllade-Angebot der Stadtwerke Ingolstadt (SWI) wächst weiter: Jetzt wurde an der Ausfahrt Ingolstadt-Süd der erste SWI-Ladepark in direkter Autobahnnähe eröffnet, heißt es in einer Mitteilung der SWI.

Es gibt eine neue Schnellladesäuöe für E-Auto an der Ausfahrt Ingolstadt-Süd

Vier Ladesäulen mit bis zu 300 Kilowatt (kW) Leistung gibt es dort am neuen Heizhaus für die Fernwärmeversorgung. SWI-Geschäftsführer Matthias Bolle betont: „Die Lage an der Autobahn ist für Schnellladesäulen natürlich optimal. Wir bauen das öffentliche Lade-Angebot überall dort aus, wo Nachfrage entsteht.“

Die Stadtwerke Ingolstadt betreiben 180 öffentliche Ladepunkte

Inzwischen betreiben die Stadtwerke fast 180 öffentliche Ladepunkte – den Großteil davon in Ingolstadt, einige mittlerweile aber auch in der Region. Das Angebot setzt sich aus Normalladern mit bis zu 22 kW und Schnellladern mit bis zu 300 kW zusammen, darunter die drei High-Power-Ladeparks am Audi-Kreisel, am Incampus und jetzt an der Autobahnausfahrt Ingolstadt-Süd. Geladen werden kann mit Ladekarte, App oder auch einfach – an den neuen Ladesäulen erst in Kürze verfügbar – mit Kreditkarte. (AZ)