Neue Regelungen für Spielplätze und Stellflächen

Der Rennertshofener Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung eine Spielplatzordnung erlassen, in der die Ablösesummen festgelegt werden. Bisher musste bei Neubauten mit drei oder mehr Wohneinheiten ein eigener Spielplatz gebaut werden. Diese Pflicht entfällt nach der Novellierung der Bayerischen Bauordnung. Rennertshofen hat die Spielplätze nun in einer Satzung geregelt. Die Pflicht zur Herstellung, Ausstattung und Unterhaltung soll für Häuser mit sechs oder mehr Wohnungen ausschließlich durch Übernahme der Kosten gegenüber der Kommune, festgehalten in einem Ablösevertrag, ersetzt werden.

Bei bis zu neun Wohnungen kostet die Ablöse 10.000 Euro. Von zehn bis 14 Wohnungen werden 15.000 Euro fällig und ab 15 Wohnungen 20.000 Euro. Eine Notiz am Rande: Für Gebäude, die für das Wohnen von Senioren und Studenten bestimmt sind, besteht ebenfalls ein Anspruch auf einen Spielplatz und damit auf Ablöse. Der Ablösebetrag darf in diesem Fall aber 5000 Euro je abzulösendem Spielplatz nicht übersteigen.

Für die Regelung von Stellplätzen wurde eine kommunale Satzung notwendig, da die geänderte Bayerische Bauverordnung bei Bauvorhaben überhaupt keine Stellplätze mehr vorschreibt. Die bayerische Staatsregierung möchte damit das Bauen im Freistaat günstiger machen. Auf dem Rücken der Kommunen, wie diese finden. Im ländlichen Raum werde aufgrund mangelnder ÖPNV-Angebote weiterhin der Pkw benötigt. Sofern für Bauvorhaben keine Stellplätze mehr nachzuweisen sind, werden diese auf „die öffentliche Straße“ verlagert, was für die Kommunen zusätzliche Probleme bedeuten kann. Laut der kommunalen Satzung werden zwei Stellplätze pro Wohneinheit gefordert, außerdem ein Stauraum von mindestens fünf Metern vor Garagen. Als Ablösebetrag genehmigte der Gemeinderat 5000 Euro je Stellplatz.