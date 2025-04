Neuer Chefarzt für das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen

Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen hat zum 1. April Stefan Scholz als neuen Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie begrüßt. Der erfahrene Facharzt für Chirurgie studierte an der LMU München und arbeitete während seiner Facharztausbildung unter anderem an der Uniklinik Augsburg. Er war zuletzt viele Jahre als kommissarischer leitender Oberarzt bei den Kliniken an der Paar tätig und bringt umfassende operative Expertise mit nach Schrobenhausen.

Stefan Scholz genießt im Bereich Proktologie besondere Bekanntheit

Sein Behandlungsspektrum umfasst das gesamte Feld der Allgemein- und Viszeralchirurgie – mit besonderem Schwerpunkt auf der Kolonchirurgie, Magenoperationen bei gut- und bösartigen Erkrankungen sowie der Hernienchirurgie, also der Behandlung von Bauchwand- und Leistenbrüchen. Ein weiterer Fokus liegt auf minimalinvasiven Techniken, bei denen Eingriffe über kleinste Schnitte erfolgen. Diese schonenden Methoden ermöglichen in vielen Fällen eine raschere Genesung, weniger Schmerzen und kleinere Narben.

Besondere Bekanntheit genießt Scholz auf dem Gebiet der Proktologie. Dieses medizinische Fachgebiet beschäftigt sich mit Erkrankungen des Enddarms – wie etwa Hämorrhoiden, Fisteln, Analfissuren oder auch Stuhlinkontinenz. Für letztere setzt Scholz moderne Verfahren ein, etwa die Implantation von Schrittmachern, die die Kontrolle über die Darmfunktion verbessern können. Mit diesen spezialisierten Behandlungen hat sich der gebürtige Augsburger überregional bereits einen Namen gemacht.

Verstärkt wird das Team durch Herrn Dr. Dinh Duoc Tran, der als Oberarzt mit seiner Expertise in der Schilddrüsenchirurgie neue Akzente setzen wird. Beide Mediziner sind nicht nur im OP, sondern auch in der ambulanten Versorgung tätig: Im MVZ Schrobenhausen bieten sie künftig Sprechstunden zu allgemeinen chirurgischen Themen sowie ihren jeweiligen Spezialgebieten – Hernien, Proktologie und Schilddrüse – an.

Markus Poppler, Geschäftsführer des KKH, freut sich über den Neuzugang

Markus Poppler, Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen, betont: „Mit Herrn Scholz und Herrn Dr. Tran haben wir zwei hoch qualifizierte Fachärzte für unser Haus gewinnen können, die sich sowohl fachlich als auch im persönlichen Umgang mit Patientinnen und Patienten auszeichnen. Ihr gemeinsamer Start markiert einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung unseres chirurgischen Angebots.“ Auch Stefan Scholz blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team in Schrobenhausen. Unser Ziel ist es, die Patientinnen und Patienten bestmöglich zu behandeln – mit Fachwissen, Menschlichkeit und innovativen Ansätzen.“

Aufsichtsratsvorsitzender und Landrat Peter von der Grün sowie Gesundheitsreferent Shahram Tabrizi sind sich sicher: „Mit der personellen Verstärkung in der Allgemein- und Viszeralchirurgie setzt das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen ein klares Zeichen für seine kontinuierliche strategische Weiterentwicklung und Sicherung einer modernen wohnortnahen Medizin für die Bevölkerung des Landkreises.“ (AZ)