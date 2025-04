Neuer Direktor am Neuburger Krankenhaus

Florian Kern hat am 1. April seine neue Position als Krankenhausdirektor im Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg angetreten. Er verfügt über einen Master-Abschluss (MBA) in Healthcare Management, einen Bachelor-Abschluss in Gesundheits- und Pflegemanagement sowie eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Darüber hinaus bringt Florian Kern mehrjährige Berufserfahrung in der strategischen Projekt- und Unternehmensentwicklung sowie in der Geschäftsführung im Gesundheitswesen mit. Zuletzt war er als Geschäftsführer der Medizinischen Versorgungszentren von ANregiomed in Ansbach bei Nürnberg und als strategischer Projektleiter im Klinikum Nürnberg tätig.

„Ich freue mich darauf, das Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg gemeinsam mit den Führungskräften und seinen engagierten Mitarbeitenden strategisch weiterzuentwickeln und zukunftssicher aufzustellen. Das Klinikum bietet ein vielseitiges medizinisches Spektrum, das durch das Ameos Poliklinikum Neuburg und das Ameos Institut Süd – Neuburg wertvoll ergänzt wird. Mein Ziel ist es, eine exzellente, patientenorientierte Versorgung zu gewährleisten und die bestehenden Behandlungsangebote gezielt zu stärken“, sagte Florian Kern.

„Mit Florian Kern haben wir eine kompetente Führungskraft mit optimalen Erfahrungen und Qualifikationen für diese Position gewonnen. Er bringt neben wirtschaftlichem Know-how auch fundierte Praxis- und Führungserfahrungen im klinischen Behandlungsalltag mit“, betont Thomas Pfeifer, Regionalgeschäftsführer Ameos Süd bei der Begrüßung.

Kern ist bereits der fünfte Direktor innerhalb eines Jahres. Zuletzt war Arist Hartjes als operativer Interimsmanager im Amt. Der ständige Wechsel des Führungspersonals am Krankenhaus wurde zuletzt unter anderem von Mitarbeitenden kritisiert, es fehle die nötige Kontinuität. (AZ, kimi)