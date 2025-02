Neuer Edeka in Ehekirchen: Leuchtet der Werbewürfel oder leuchtet er nicht

Daran, dass der neue Edeka-Supermarkt zwischen der Tankstelle und dem Baugebiet „Am hohen Weg“ eine gute Sache für Ehekirchen ist, gibt es eigentlich keine Zweifel. Die Nahversorgung im ländlichen Raum ist schließlich nicht nur den Menschen in Ehekirchen ein wichtiges Anliegen, und ein neuer Supermarkt, wohl auch mit Metzger und Bäcker, nicht nur nach den Worten von Bürgermeister Gamisch eine positive Sache. Wäre da nicht der geplante Werbewürfel, der gelb leuchten und weithin sichtbar sein soll. Bereits in der Gemeinderatssitzung im Januar führte die Leuchtreklame zu Debatten, schließlich entschied man sich, den entsprechenden Antrag neu zu prüfen. In der jüngsten Sitzung am Dienstag landete das Thema nun erneut vor dem Gemeinderat.

Gemeinderäte stören sich an der geplanten Leuchtreklame des neuen Edeka-Marktes

Darum geht es: Der Bauherr des neuen Supermarktes beantragte eine Baugehnemigung „mit Antrag auf Befreiung von Festsetzung des Bebauungsplans Nr. 29, Außenwerbung“. Konkret geht es um einen Werbewürfel, der zum üblichen Marketing des Konzerns gehört, als Leuchtreklame dort aber eigentlich nicht in Betrieb genommen werden darf. Im Bauausschuss war der Antrag bereits genehmigt worden, allerdings zum Missfallen einiger Gemeinderäte. Insbesondere Paul Utz war der Werbewürfel ein Dorn im Auge, er frage sich, wofür man denn eine Bauleitplanung erstelle, nur um dann Ausnahmen zu genehmigen. Außerdem würde er nicht ins Ortsbild passen und Anwohner stören. Weil die Gemeinderäte Joachim Schmalbach, Andreas Karmann und Christian Badstieber dies ähnlich sahen, kündigte Gunter Gamisch eine erneute Überprüfung des Vorhabens an.

In der jüngsten Sitzung am Dienstag stellte Gamisch klar, dass der Würfel nicht die ganze Nacht über leuchten soll. „Die gesamte Beleuchtung verfügt über einen Dämmerungsschalter und eine Zeituhr.“ Die Reklame solle lediglich während der Öffnungszeiten zwischen 7 und 20 Uhr leuchten, schließlich wolle Edeka außerhalb dieser Zeiten nicht suggerieren, dass dort eingekauft werden kann. Auch in anderen Orten würde der Würfel so zum Einsatz kommen, sagte Gamisch, und präsentierte dem Gemeinderat einige Beispiele aus der Region.

Paul Utz bleibt bei seinem Nein zum Edeka-Leuchtwürfel in Ehekirchen

Paul Utz verwies noch einmal auf die Idee hinter dem Bebauungsplan. Es sei eben nicht mit anderen Orten vergleichbar, weil Supermärkte dort in der Regel am Ortsrand entstehen und nicht, wie in Ehekirchen, mitten in bebautem Gebiet. Die solle auch so beibehalten werden, auch weil Edeka bereits genug Werbung auf dem Areal platziere. „Ich weiß nicht, was der Kubus bringen soll, weder für die Edeka noch für den Ort. Auch optisch passt das einfach nicht“, so Utz.

Gamisch erwiderte, dass die Bauleitplaner schlicht übersehen haben, dass dieser Würfel mitaufgenommen hätte werden müssen, sonst hätte man ihn schon damals besprechen können. Nun sei eben eine Ausnahmegenehmigung nötig. Schließlich ging der Antrag zur Abstimmung an den Gemeinderat zurück, mit dem neuen Zusatz, dass der Würfel nur während der Öffnungszeiten leuchten werde. Paul Utz blieb bei seinem Nein zu dem Vorhaben, der Rest des Gemeinderats stimmte zu.