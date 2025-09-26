Icon Menü
Neuer Kommandeur der Technischen Gruppe: Florian Hartl leitet Zukunft in Neuburg

Neuburg

Für das „Prunkstück der deutschen Luftwaffe“ gibt es einen neuen Chef im Neuburger Geschwader

Die Technische Gruppe des Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg hat eine neue Führung. Oberstleutnant Florian Hartl ist nun verantwortlich, dass die Eurofighter stets im Top-Zustand sind.
Von Manfred Dittenhofer
    Geschwaderkommodore Oberst Jürgen Schönhöfer übergab das Kommando über die Technische Gruppe von Oberstleutnant Matthias Schlemminger (li.) an Oberstleutnant Florian Hartl. (Bild: Manfred Dittenhofer)
    Geschwaderkommodore Oberst Jürgen Schönhöfer übergab das Kommando über die Technische Gruppe von Oberstleutnant Matthias Schlemminger (li.) an Oberstleutnant Florian Hartl. (Bild: Manfred Dittenhofer) Foto: Manfred Dittenhofer

    Die Technische Gruppe des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg hat seit Freitag einen neuen Kommandeur. Die Übergabe fand mit den rund 600 Soldatinnen, Soldaten und Zivilangestellten und zahlreichen Gästen in der großen Werfthalle auf dem Fliegerhorst statt. „Der Neue“ kommt aus dem Ruhrpott und dass er in der Umgebung des Bergbaus aufgewachsen ist, daraus machte er keinen Hehl. Ganz im Gegenteil. Oberstleutnant Florian Hartl zog Parallelen zwischen der Welt der Bergbau-Kumpel und der Welt der Soldaten-Kameraden.

