Neuburg Für das „Prunkstück der deutschen Luftwaffe“ gibt es einen neuen Chef im Neuburger Geschwader

Die Technische Gruppe des Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg hat eine neue Führung. Oberstleutnant Florian Hartl ist nun verantwortlich, dass die Eurofighter stets im Top-Zustand sind.