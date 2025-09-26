Für das „Prunkstück der deutschen Luftwaffe“ gibt es einen neuen Chef im Neuburger Geschwader

Die Technische Gruppe des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg hat seit Freitag einen neuen Kommandeur. Die Übergabe fand mit den rund 600 Soldatinnen, Soldaten und Zivilangestellten und zahlreichen Gästen in der großen Werfthalle auf dem Fliegerhorst statt. „Der Neue“ kommt aus dem Ruhrpott und dass er in der Umgebung des Bergbaus aufgewachsen ist, daraus machte er keinen Hehl. Ganz im Gegenteil. Oberstleutnant Florian Hartl zog Parallelen zwischen der Welt der Bergbau-Kumpel und der Welt der Soldaten-Kameraden.
Neuburg
