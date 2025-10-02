Chef der VPI Ingolstadt mit 35 Jahren: Polizeirat Kivelitz hat 70 Kilometer Autobahn im Fokus

Seit dem 1. Oktober steht die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt unter neuer, kommissarischer Leitung. Polizeirat Simon-Hagen Kivelitz hat die Führung der Fachdienststelle an der A9 übernommen.

Polizeirat Kivelitz schloss im September dieses Jahres sein Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster ab, das ihn für Ämter ab der vierten Qualifikationsstufe (ehemals höherer Dienst) qualifiziert.

Neuer Chef der VPI Ingolstadt war zuvor auch schon in Schrobenhausen im Dienst

Der 35-jährige Polizeibeamte ist im Landkreis Eichstätt wohnhaft und war vor seinem Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene viele Jahre bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei tätig. Auch im Polizeipräsidium Oberbayern Nord ist Kivelitz kein Unbekannter: Zwischen 2021 und 2022 war er bereits auf verschiedenen Dienststellen im Bereich Ingolstadt sowie bei der Polizeiinspektion Schrobenhausen im Einsatz.

„Ich freue mich sehr auf die Herausforderung bei der Verkehrspolizei Ingolstadt und auf die Arbeit mit meinem Team“, so Kivelitz zu seiner neuen Aufgabe. Diese übernimmt er kommissarisch während der Abwesenheit der bisherigen Leiterin, Polizeioberrätin Nicole Wilhelms.

Verkehrspolizei Ingolstadt kümmert sich um 70 km Autobahn: schwere Unfälle an der Tagesordnung

Die Verkehrspolizei Ingolstadt ist für mehr als 70 Kilometer Autobahnen auf der A9 und A93 zuständig. Zudem ermittelt sie bei schweren Verkehrsunfällen sowie bei Verkehrsstraftaten im Bereich der Polizeiinspektion Ingolstadt wahr. Polizeipräsidentin Kerstin Schaller hieß Kivelitz im Polizeipräsidium Oberbayern Nord willkommen. (AZ)