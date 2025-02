Warum zieht Elektro Segeth aus der Innenstadt? Der Firmenchef gibt Antwort

In den vergangenen Tagen erhielt Michael Segeth immer mal wieder Anrufe von besorgten Kunden. Ob er tatsächlich nach Ingolstadt abwandere? Nein, natürlich bleibt die Firma Michael Segeth in Kreut, wo sie erst vor Kurzem ein neues Firmengelände bezogen hat. Aber es gibt tatsächlich Neuigkeiten von dem innovativen PV-Montagebetrieb. Segeth eröffnet am Freitag einen sogenannten Pop-up-Store im Ingolstädter Westpark. Bisher fand man den in der Neuburger Schmidstraße.

