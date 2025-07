Der Neuburger Verein Frühförderung hat eine neue Leitung

Führungswechsel im Vorstand des Neuburger Vereins Frühförderung. Nach vielen Jahren als zuerst zweite und dann erste Vorsitzende des Vereins Frühförderung hat Maria Habermeyer das Amt abgegeben. Und auch ihr Stellvertreter Felix Denzinger stellte sich nicht mehr zur Wahl. Einzig der langjährige Finanzvorstand Robert Schindler macht weiter. Er wurde genauso einstimmig gewählt wie der neue Vorsitzende Nicolas Krajewski und seine Stellvertreterin Julia Coman-Löw.

Der Verein, der 1972 aus einer Elterninitiative heraus entstanden war, deren Ziel es war, eine Tagesstätte für die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung zu schaffen, ist seit 2022 Träger der gemeinnützigen GmbH INKITA. Unter deren Dach werden die seit der Gründung des Vereins entstandenen vier Einrichtungen in Neuburg geführt: die Kinderkrippe in der Bürgermeister-Sing-Straße, der Kindergarten in der Fünfzehnerstraße, der Hort in der Oskar-Wittmann-Straße und der INKITA-Kindergarten in der Heinrichsheimstraße.

Die INKITA-Vorstände wollen die Elternbeiräte künftig besser vernetzen

Nachdem Maria Habermeyer zum letzten Mal das Vorjahr Revue passieren hatte lassen, stellten sich die neu gewählten Vorstände vor. Nicolas Krajewski kommt aus Bad Tölz und bezeichnet sich als angeheirateten Neuburger. Als stellvertretender Referatsleiter und Bildungsreferent im bayerischen Umweltministerium ist er für den außerschulischen Umweltbildungsbereich zuständig. Seit vielen Jahren ist er ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig.

Julia Coman-Löw arbeitet als Marketingmanagerin bei den Maschinenringen in Neuburg und ist bereits im Elternbeirat aktiv. Beide haben Kinder in den INKITA-Einrichtungen. Als Vorstände des Trägervereins wollen sie Impulse geben: Die Elternbeiräte der verschiedenen Einrichtungen sollen künftig noch besser vernetzt werden. Außerdem könne man sich eine Art Fortbildungsprogramm für die Elternbeiräte vorstellen. Immer soll im Fokus stehen, welch individuelle Unterstützung beeinträchtigte Kinder brauchen. Zudem soll der Verein Frühförderung und die INKITA gGmbH mehr in die Öffentlichkeit rücken und der Nachhaltigkeitsgedanke noch ausgeprägter werden. Vor allem für die Gebäude wird Nicolas Krajewski die Fördertöpfe auch der EU ins Visier nehmen. Da könne sicherlich einiges genutzt werden.

Die Elternbefragung der INKITA Neuburg fiel durchweg positiv aus

Mit der Gründung der INKITA gGmbH, die Abkürzung steht übrigens für „Inklusive Kindertagesstätten Neuburg gGmbH“, hat sich die Tätigkeit des Vereinsvorstandes gewandelt. Früher hätten die Vereinsvorstände sich um jedes einzelne Problem der Kinder und Angestellten gekümmert. Nun gibt es mit Nicola Knabl und Norbert Eszlinger zwei Geschäftsführer, die sich zusammen mit ihrer Verwaltung um die 96 Angestellten und die Belange der vier Einrichtungen kümmern. Nicola Knabl stellte bei der Jahreshauptversammlung die letzte Elternbefragung vor, die insgesamt mit einem Notendurchschnitt von 1,45 abgeschlossen wurde. Durchweg positiv, aber, so Knabl, es gebe immer Raum zur Verbesserung. Vor allem die Kommunikation mit den Eltern habe sich durch die vielen Eltern, die nicht oder kaum deutsch sprechen, stark verändert.

Insbesondere der Hort bereitet momentan Sorgen. Durch den Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung und durch die von Eltern immer öfter geforderter kürzeren Buchungszeiten, müsse der Hort neu ausgerichtet werden, wie Norbert Eszlinger berichtete. Reagiert werden soll unter anderem durch eine Erweiterung der Altersgruppen. Außerdem soll das Angebot die Kinder professionell auf die geänderten Ansprüche in Schule und Gesellschaft vorbereiten.