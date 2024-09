Vor Start in die Saison: Das tut sich im Neuburger Parkbad

Wer gerne schwimmt, hat ab dieser Woche wieder eine Heimat in Neuburg: Am kommenden Samstag um 9 Uhr startet das Parkbad aller Voraussicht nach in die neue Hallenbad-Saison. Eintrittspreise und Öffnungszeiten für Hallenbad und Sauna bleiben unverändert. Die augenscheinlichste Veränderung für Badegäste dürfte das neue Kassensystem am Eingang sein, Neuerungen gibt es auch an den Spinden im Umkleidebereich. Die umfangreichsten Arbeiten jedoch finden hinter den Kulissen statt – und dauern im laufenden Betrieb an. Badegäste im Innenbereich bleiben davon unbehelligt, nur das Außenbecken muss zunächst gesperrt bleiben.

